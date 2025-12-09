Volodímir Zelenski llegó a Roma tras una intensa agenda diplomática en Londres y Bruselas, donde sostuvo conversaciones con líderes europeos y aliados clave para el futuro de Ucrania. En la capital italiana, fue recibido por el Papa León XIV y la primera ministra Giorgia Meloni, en encuentros que reflejan la importancia de mantener el apoyo internacional ante el conflicto con Rusia.

La jornada en Roma comenzó a las 9:30 con la audiencia privada con el Pontífice, seguida por una reunión con Meloni. Esta última participó por videoconferencia en la reunión de los 'Voluntarios' en Downing Street y destacó la necesidad de fortalecer la convergencia en asuntos cruciales para Ucrania y sus socios europeos. Meloni subrayó la unidad entre la Unión Europea y Estados Unidos para alcanzar una paz justa y duradera, intentando equilibrar la posición del Gobierno italiano, alineada con la Casa Blanca, con las posturas más proclives a Ucrania de otros aliados del continente.

Publicidad

En Bruselas, Zelenski compartió una cena con figuras destacadas como el secretario general de la OTAN Mark Rutte, la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen y el presidente del Consejo Europeo António Costa. Estos líderes expresaron un apoyo firme a Ucrania, con von der Leyen señalando que hay propuestas de financiación destinadas a fortalecer al país tanto en el frente bélico como en las negociaciones políticas. "La seguridad de Ucrania debe garantizarse a largo plazo como primera línea de defensa de la UE", afirmó.

Durante las reuniones con líderes europeos, Zelenski reiteró que el Gobierno de Ucrania no posee ni el derecho legal ni moral para ceder territorios a Rusia. "Rusia insiste en ceder territorios, pero Ucrania no está dispuesta a hacerlo y está luchando por ello", enfatizó. Además, señaló que Estados Unidos trabaja para hallar un compromiso que satisfaga a ambas partes en el conflicto.

Publicidad

No obstante, según dos funcionarios ucranianos citados por Axios, Washington estaría presionando a Kiev para que acepte el plan de paz propuesto por el expresidente Donald Trump. Este plan, inicialmente presentado en 28 puntos en Ginebra y ajustado a petición de Kiev y Bruselas, habría perdido fuerza tras la reunión entre enviados de Trump y el presidente ruso Vladímir Putin en Moscú la semana pasada.

Durante una llamada telefónica de dos horas entre Zelenski y los negociadores estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, estos últimos buscaron un "sí" claro al plan de Trump. Según las fuentes, "parecía que Estados Unidos estaba tratando de vendernos de diferentes maneras la voluntad rusa de anexionarse todo el Donbass y que los estadounidenses querían que Zelenski estuviera de acuerdo con todo durante la llamada telefónica".

Publicidad

Alexander B. Gray, exjefe del Consejo de Seguridad Nacional en el primer mandato de Trump y miembro del Consejo Atlántico, comentó al 'Corriere della Sera' que "EEUU no quiere la derrota de Kiev, sino una solución realista", lo que refleja la complejidad y las presiones que enfrenta el Gobierno ucraniano en la búsqueda de una salida al conflicto.