Batacazo en el certamen Miss Universo. El concurso de belleza por excelencia en el mundo consagró a la representante que lucirá sus atributos durante un año. Zozibini Tunzi, de Sudáfrica se transformó en la ganadora indiscutible del ya icónico programa de televisión.

The new #MissUniverse2019 is... SOUTH AFRICA!!!! 🇿🇦 pic.twitter.com/gRW8vcuT3A

Zozibini Tunzi en una reñida competencia más allá de la belleza, pues por primera vez, era ese famoso estándar de belleza roto por una extraordinaria mujer africana que, entre sus prioridades tiene seguir apoyando a la gente de comunidades pobres en aquel continente.

Making a statement... This is Miss Universe South Africa.#MissUniverse2019 LIVE on @FOXtv. Airing in Spanish on @Telemundo. pic.twitter.com/FWpqb0517w