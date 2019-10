“A fin de año quiero levantar la copa de campeón del Superbike Argentino”

Facundo Mora no pierde el tiempo. El piloto sanjuanino, está preparándose para viajar y competir el próximo fin de semana en Buenos Aires en lo que será la 7ma fecha del SuperBike Argentino. Allí el corredor dejará todo en la pista para refrendar lo que demostró en las competencias anteriores. “Tengo hambre de ganar, quiero demostrar lo que soy capaz de hacer. Estoy confiado y seguro que esto va a pasar”, dijo. El competidor está conquistando permanentemente el podio, a falta de dos presentaciones quiere quedarse en lo más alto de la tabla.

Con la frente siempre en alto, Mora llegó hace algunos días a San Juan luego de lo que fue su paso por Europa. El corredor probó suerte en la preselección del Red Bull Rookies Cup de Motos GP. Si bien el jurado no lo eligió entre los 12 competidores para quedarse con la categoría telonera, el adolescente de 14 años vivió el paso más importante en su carrera. “Para mí fue una experiencia magnífica, más allá de los resultados me sentí honrado de haber mostrado mi talento y llevar la bandera de mi provincia a lo más alto”, sostuvo.

En el viaje que duró una semana, 120 fueron los corredores de todo el mundo que compitieron. La exhibición duró dos días allí cada uno fue observado y evaluado. El jurado, integrado por expertos del motociclismo a nivel mundial, tuvo en cuenta la progresión, es decir, el desempeño y permanencia del participante arriba de la moto y las posturas a la hora de manejar.

El gran inconveniente que tuvo Mora fue que la moto con la cual dio 16 vueltas no pudo probarla antes de ingresar a la evaluación, esa falta de contacto previa hizo que no desplegara toda su magia y no pudiera lucirse como lo viene haciendo. “Me hubiese gustado tener más tiempo previo para conocer mejor el rodado y la pista, pero creo que de todo se aprende”, relató optimista.

Moscatelo Team, el equipo al que él pertenece, lo felicitó, ya que el joven alcanzó con esta competencia uno de los logros planificados por el grupo. Esto sirvió de inspiración para sus pares a que se animen a ir por sus sueños. Más allá de lo que resultó ser la preselección, a Facundo le ayudó a trabar vínculos con otros referentes de la disciplina que lo apasiona. Además pudo consolidar los “vínculos fierreros” que tiene con su padre, Mauricio Mora y su entrenador Fabián Moscatelo.

Al adolescente sanjuanino nada lo detiene. Alejado de lo que fue su experiencia en Europa y con la mente en frío calcula cada movimiento que desarrollará en Buenos Aires. Para llegar en forma entrena martes y jueves. En el gimnasio, su guía lo fortifica y le da ejercicios para desarrollar velocidad, potencia y resistencia. “Quiero a fin de año levantar la copa de campeón del SuperBike Argentino”, finalizó Mora.