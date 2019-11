"El deporte femenino nos hace sentir seguras"

Valentina Abril González es hasta la fecha la embajadora departamental más joven ya que tiene 19 años. Con una pasión por lo deportes y un perfil de mujer empoderada, se animó a hablar con DIARIO HUARPE sobre esta nueva etapa.

¿Cómo fue el camino desde postularte hasta salir electa?

Fue una temporada de mucho estudio, mucho buscar y aprender sobre mi propio departamento. He descubierto lugares que no conocía, y es por eso que estoy muy contenta porque desde el día uno lo disfruté al máximo.

Además salí a caminar mucho y pude darme tiempo de valorar, como descubrir la feria de los artesanos de los domingos que se realiza en el departamento, sumado a la calidez de la gente.

¿Por qué te postulaste para embajadora departamental?

Desde hace mucho quería, pero sentía que no estaba preparada ni lo suficientemente capacitada. Igual este año me animé, me siento capaz, me siento segura y creo en mi misma que voy a poder representar a un departamento.

He tenido muchas experiencias donde he representado a Albardón, a mi gente y a mi equipo tanto dentro como fuera de la provincia. Me gustaba poder ser la cara visible de mi lugar.

¿Cómo te gustaría representarlo?

Mi objetivo es ser lo más trasparente, quiero mostrar la sencillez y la calidez. Más que nada la esencia albardonera, que es la que nos caracteriza. Quiero que no se pierdan los valores y mantenernos como somos.

¿De dónde surge tu pasión por el hockey?

Empecé de muy chica con folclore en realidad, y buscando actividades empecé con hockey, para probar solamente, pero finalmente se convirtió en mi pasión. Desde los 8 años que lo practico en diferentes clubes hasta que llegué a Albardón, y es lo que más me gusta y planeo seguirlo haciendo hasta que el cuerpo me diga basta. Además aprovecharía mi puesto de embajadora para hacer llegar el deporte a lugares donde no se conozca y poder ayudar, por ejemplo estuve colaborando en el “semillero” de mi club y me gustaría llevar esa experiencia a otros lugares de la provincia para que se de a conocer el deporte infantil.

¿Cómo vez el deporte femenino a nivel nacional e internacional?

Me encanta que se den estos avances como la profesionalización del futbol femenino por ejemplo, me encanta porque nos hace sentir seguras. Y digo que nos hace porque permite que dejemos atrás el qué dirán y nos animemos. Por ejemplo, tengo amigas que hacen fútbol y eso les permite expresarse. Siento que estamos refugiadas, porque el deporte se convierte en un refugio cuando no la estás pasando bien, se vuelve un respiro, un descargo.

¿cómo hiciste con la crisis económica para poder seguir practicando tu deporte?

Siempre fui muy independiente, porque mi familia me enseñó a ser así. Si bien el hockey no tiene un equipo para nada barato, los elementos son muy caros y trato de no pedirle nada a mi papá ya que él es el único que trabaja y es el sustento de un hogar donde viven cinco personas.

Siempre traté de rebuscármelas. Para viajar a Buenos Aires estuve un mes semitas para vender, por suerte pude alcanzar el pasaje y los elementos que necesitabas.