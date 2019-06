"Es un orgullo defender el arco que defendió mi viejo y fue campeón del mundo"

Hay apellidos que son sinónimos de Hockey sobre Patines en nuestra provincia y, uno de ellos es el de los Bridge. El precursor de los Bridge que comenzó a marcar un camino realmente exitoso, fue Alfred, quien decidió ser arquero y vaya que significó el salto a la fama dentro del mundo del hockey.

Alfred brilló en Estudiantil y en algunos otros clubes de San Juan, pero su pico máximo lo encontró en el arco de la Selección Argentina, consagrándose campeón olímpico por primera y única vez en los Juegos de Barcelona 1992 y también como campeón del mundo en 1995 en Recife, Brasil.

Pero el propio Alfred quiso dejar su legado y ese guante lo cazó su hijo Matías, quien también decidió seguir los pasos de su padre al dedicarse a ser arquero. Matías, es el único de los hijos del gran Alfred que ocupa ese puesto, ya que sus otros hijos como Facundo que esta en el Liceo de España y Lucas que también juega en Estudiantil, salieron jugadores de campo.

Ahora es el turno de continuar con ese legado, ya que Matías fue convocado por Juan Manuel Garcés para defender los tres palos de la Selección Argentina en los World Roller Games de Barcelona en el mes de junio.

El arquero de Estudiantil tiene 18 años, pero comenzó a ponerse los patines desde que tenía un año y medio, aunque a los 2 años comenzó su carrera como arquero en Estudiantil. Todo ese tiempo jugando en el club de sus amores como el Albiverde, pero en el medio tuvo un fugáz paso (2016) por el Club Banco Hispano, donde alcanzó a jugar sólo dos partidos. Se fue a la BH para poder quedarse con su pase, pero luego regresó a Estudiantil.

Allí en el equipo que actualmente está en Santa Lucía, lo tiene de técnico a su padre (Alfred), quien lo puso como arquero titular y no desentonó, ganándose a base de sacrificio y buenos rendimientos el puesto. Allí Matías menciona sentirse "orgulloso de compartir el plantel con Ernesto Ponce que jugó en Europa, al igual que en Banco Hispano lo hice con Juan José Soria, Federico Carrión, tremendos jugadores", dijo Matías.

"Mi papá me empezó a dar continuidad el año pasado cuando nos hacía atajar junto a Elías Moreno cada uno en una competencia distinta porque jugábamos el Oficial y la Liga, ahí empece a agarrar la regularidad", argumentó.

Matías habló de lo que significa tener a un padre campeón del mundo y olímpico: "Me siento súper orgulloso, todo el mundo me habla de lo que fue mi papá como arquero, todos coinciden que era un monstruo, un fenómeno. Pero no siento la presión de ser el hijo de, porque nunca ni él ni i vieja me presionaron para que yo jugara, lo hice porque amo el hockey", añadió.

La elección de ser arquero, el mismo puesto que su padre. "Me gustó de chiquito el equipo de arquero, la protección que tenía. Mi papá me compró el equipo de arquero y no me lo saqué nunca más. Por ahí me tira saber que se siente estar jugando adelante, pero es imposible que yo deje de ser arquero", continuó.

"El año pasado fue espectacular, porque armamos un grupo muy lindo y tener un grupo unido es muy importante, por eso pudimos clasificar a la Liga Nacional y al Argentino".

Como Maradona, Matías tiene el mismo sueño, "Ser campeón del mundo con Argentina, pero primero era vestir la camiseta de la selección, donde ya pudimos sacarnos ese nerviosismo del debut saliendo campeones de un Panamericano el año pasado en Colombia ganándole a Chile 4-0 en la final. Ahora empezamos a soñar con ganar el mundial Sub 19", dijo.

Cuando recibió la noticia de su convocatoria a la selección: "Siempre cuando uno no está en la selección trabaja para eso, hay que pelarse el lomo para conseguirlo. Y el día que dieron la lista estaba muy nervioso esperando para ver si aparecía mi nombre. Pero eso ya pasó, ahora tenemos que entrenar y poner todo de cara al mundial", sostuvo.

El consejo que le dio su padre: "Que disfrute de estar debajo de los tres palos, que no sienta ninguna presión y que me libere en el arco".

Alfred como padre y como técnico: "Bien bien, de primera. Se adapta muy bien a nuestra necesidades. Y como técnico es alguien que sabe muchísimo, sabe leer los partidos en dos segundo y se expresa muy bien para decir las cosas".

Alfred salió campeón olímpico en Barcelona donde se jugará este mundial: ""Dios quiera que eso se repita, va a ser una motivación extra para todos nosotros, incluso para mi verlo ahí a él, se nos cruzarán muchas emociones", cerró Matías Bridge.