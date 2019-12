"Es una negociación compleja porque hay muchos interlocutores", dice Kicillof sobre ley Impositiva

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aseguró hoy que el tratamiento del proyecto de ley Impositiva local se convirtió en "una negociación compleja porque hay muchos interlocutores", y tras remarcar que no se le están dando "los instrumentos mínimos" para ocuparse de la emergencia provincial, advirtió que los legisladores "van a tener que explicarle eso a las bonaerenses".



"Estamos en un proceso de discusión medio difuso, la ex gobernadora (María Eugenia Vidal), como es de público conocimiento, se fue de viaje, y su ex jefe de Gabinete tampoco está en la provincia, y se está tratando de definir cómo funcionará la oposición", expresó Kicillof en declaraciones a la prensa en la Casa de Gobierno bonaerense, en La Plata, tras conocerse la postergación hasta las 15 del tratamiento del proyecto de ley Impositiva provincial.



El mandatario destacó que "hay un agravante, que es que en el Senado tienen mayoría y es una negociación que se ha vuelto bastante compleja por problemas de que hay muchos interlocutores".



"Hemos presentado una ley tributaria y en algunos medios de comunicación han tratado de llamarla impuestazo. Es un papelón eso. Lo saben también los legisladores, y hoy no nos están dando los instrumentos mínimos que necesitamos para empezar a ocuparnos de las emergencias el año que viene. Van a tener que explicarle eso a los bonaerenses", afirmó.



La Cámara de Senadores de la provincia votó este mediodía un cuarto intermedio hasta las 15 para tratar el proyecto de la ley Impositiva 2020 que envió el gobernador Kicillof, tras no llegar a un acuerdo entre el oficialismo y la oposición sobre los niveles de aumento de impuestos que contempla la iniciativa.



La Legislatura bonaerense había postergado ayer el tratamiento del proyecto de la ley para este mediodía, pero hoy se volvió a votar un cuarto intermedio al no llegar a un acuerdo entre el oficialismo y la oposición.



Los encuentros con legisladores oficialistas y de la oposición incluyeron también la visita de varios ministros del Poder Ejecutivo que se acercaron hasta el anexo del Senado para dar detalles del proyecto.



Más temprano, la ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, consideró que el gobernador "necesita" la sanción de la ley "para comenzar esta gestión en una provincia arrasada, endeudada y sin servicios del Estado".



En diálogo con Télam, la funcionaria se mostró confiada en alcanzar los acuerdos necesarios con la oposición de Juntos por el Cambio que permitan que se apruebe el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Senado.



Señaló esta mañana que los técnicos del gobierno mantuvieron reuniones con representantes de la oposición "para analizar propuestas de modificación en algunas alícuotas de Ingresos Brutos y en el Inmobiliario Rural y Urbano", pero no brindó mayores precisiones.



En esa línea, el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, afirmó que "hay cosas razonables que pide la oposición, lo que no es razonable es la instalación mediática de que se trata de un impuestazo", en referencia al proyecto de ley enviado a la Legislatura.