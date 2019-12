"Estoy vivo", dijo Bielsa luego de la victoria dramática de Leeds United

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El entrenador rosarino Marcelo Bielsa despertó las carcajadas de los periodistas cuando asumió que estaba "vivo" luego del triunfo dramático de Leeds United ante Birmingham City por 5 a 4, correspondiente a la jornada 25 de la segunda división del fútbol inglés.



"Estoy vivo", atinó a decir Bielsa en rueda de prensa cuando le consultaron cómo estaba físicamente luego de un resultado que fue cambiante y se definió en el último minuto.



"Uno pretende explicarse por qué recibimos cuatro goles, y da como natural haber convertido cinco. Los goles que recibimos son goles que tienen antecedentes en nuestro comportamiento defensivo. Lo que indica que hay cosas que no tenemos resueltas. Y lo otro que me parece importante es tener un dominio diferente del partido", señaló Bielsa.



"Tuvimos una eficacia altísima en un equipo que necesita muchas opciones para convertir. No tuvimos seguridad defensiva. Recibimos goles que normalmente pensamos que estamos en condiciones de evitar", agregó el ex DT del seleccionado argentino.



Leeds United lidera el Championship inglés, pero no quiso opinar sobre el futuro en busca del ascenso a la primera división.



"Los análisis que necesitan del paso del tiempo para confirmarse no conviene hacerlos. Imagínese si hubiera tenido que haber opinado previamente de los últimos cuatro encuentros. Cualquier hipótesis que hubiera hecho, habría sido equivocada. Por eso, analizar los más de 20 partidos que nos quedan es imposible", remarcó Bielsa.