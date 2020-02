"La baja de la inflación confirma que el gobierno está haciendo bien las cosas", dice Pablo Moyano

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, celebró hoy la baja de la inflación, que pasó de 3,7% en diciembre a 2,3% en enero, y afirmó que "es la primera buena noticia que tenemos después de tantos años".



"El 2,3% de inflación de enero es la primera buena noticia que tenemos después de tantos años", señaló Moyano en diálogo con radio El Destape, y sostuvo que el número difundido ayer por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) "confirma que el Gobierno está haciendo bien las cosas".



Según informó ayer el organismo que preside Marco Lavagna, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó en enero el 2,3% mensual y se transformó en el más bajo desde julio del año pasado.



En este sentido, el dirigente camionero remarcó que "el primer índice de inflación es importantísimo de acá al futuro" y que "cada organización sabe lo que va a reclamar".



Moyano recordó que "el gobierno anterior presionó a los empresarios de transporte para que no pagaran lo que negociaba el gremio, pero este gobierno, no".



Pablo Moyano -cuyo gremio, junto a otros sindicatos que responden al liderazgo de su padre, Hugo Moyano, no está en la conducción de la CGT- se refirió también a la posibilidad de una renovación de autoridades en la central obrera.



"Ojalá que en agosto, cuando se renueven las autoridades de la CGT, podamos estar todos juntos. Los dirigentes hemos entendido que, por haber estado divididos, el modelo económico arrasó un montón de derechos", manifestó.



Por último, en relación al aumento para jubilados que será anunciado hoy, el camionero subrayó: "Ojalá que el aumento sea importante, porque fue uno de los sectores más afectados en estos años. Los jubilados tienen que volver a recuperar su dignidad, que fue arrasada estos últimos cuatro años".