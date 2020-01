"No estamos hablando de deuda externa contraída durante la gestión de Cambiemos", dijo Menna

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El diputado nacional Gustavo Menna (UCR-Chubut) sostuvo hoy que la deuda contemplada en el proyecto de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Externa que debate la cámara baja "no fue contraída durante la gestión del gobierno de Cambiemos" sino que lleva "la responsabilidad de prácticamente todos los gobiernos sucedidos" la historia argentina.



Menna puso de relieve además la importancia de "contribuir a empezar a encauzar un problema que aqueja a la Argentina y que es responsabilidad de todos cuantos han pasado por la gestión del gobierno nacional".



"No estamos tratando la aprobación de los términos de la reestructuración de la deuda, lo que estamos haciendo es dando un mandato, una autorización al Poder Ejecutivo. En todo caso, el resultado será el que después tendrá que aprobar el Congreso", sostuvo Menna en el recinto al exponer la postura del interbloque de Juntos por el Cambio.



Destacó que ese espacio quiere "contribuir a empezar a encauzar un problema que aqueja a la Argentina y que es responsabilidad de todos cuantos han pasado por la gestión de gobierno nacional. Sin olvidar los estados provinciales, que tienen crisis recurrentes de deuda pública. Los títulos involucrados en esta renegociación son títulos públicos de deuda emitidos en 2005, 2010 y después de 2015".



"No estamos hablando de deuda externa contraída durante la gestión del gobierno de Cambiemos. Es deuda que ha signado toda la historia argentina y lleva la responsabilidad y la actuación de prácticamente todos los gobiernos que se han sucedido durante nuestra historia", afirmó Menna.