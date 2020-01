"No vamos a poner palos en la rueda", aseguró Bazze

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El diputado nacional radical Miguel Bazze anticipó hoy que el interbloque de Juntos por el Cambio debatirá el proyecto de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa "con una actitud responsable y constructiva", por lo que "no pondrá palos en la rueda" para que el oficialismo pueda avanzar con la sanción de la iniciativa.



"Vamos a analizar el proyecto con la premura del caso. Sabemos que el gobierno está urgido por los tiempos y quiere tener aprobado el proyecto antes de empezar la negociación y nosotros no vamos a impedirlo. Lo vamos a abordar con una actitud responsable y constructiva; no vamos a poner palos en la rueda", aseguró Bazze en declaraciones a Télam.



Sin embargo, el diputado radical consideró que el Poder Ejecutivo "no necesita el proyecto para empezar la renegociación porque ya tiene las herramientas para eso", y evaluó que el gobierno "envía la iniciativa en búsqueda de tener un respaldo político mayor: eso demuestra que lo mejor que se puede hacer es buscar el apoyo y el consenso de todas las fuerzas".



"Por lo que hemos visto es un proyecto, no digo innecesario, sino sobreabundante. El Poder Ejecutivo ya tiene facultad para renegociar sin necesidad de aprobarlo pero esto indica que, en definitiva, buscan un mayor respaldo político y no nos parece mal", aseveró el diputado radical.



Finalmente, Bazze afirmó que "no alcanza con concentrar facultades en el Poder Ejecutivo" y reiteró que Juntos por el Cambio "lo analizará pero no estamos para poner palos en la rueda: sabemos que el país tiene que superar esta situación de compromiso de pago de la deuda".