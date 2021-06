“Nunca imaginamos que esto le podía pasar”, el dolor de la familia de uno de los fallecidos en El Villicum

El tiempo pasa, pero los recuerdos quedan. Pasó un mes del trágico accidente en El Villicum en donde fallecieron cuatro sanjuaninos y los familiares de uno de los conductores lamentaron este aniversario.

“Este es un momento duro, pero lo estamos atravesando en familia, comentó a DIARIO HUARPE Gonzalo Noguera, hijo de Ángel Javier Noguera.

El hombre guiaba una camioneta Chevrolet S10 cuando terminó impactando contra un Fiat Argo que previamente había colisionado con otros dos vehículos. Noguera falleció a las pocas horas en el Hospital Guillermo Rawson dejando a sus allegados en completa soledad.

“Nunca nos imaginamos que le podía pasar esto a él. Era muy responsable a la hora de manejar, tenía carnet profesional, era su trabajo”, explicó.

Noguera era chofer de camiones. Su hijo explicó que era una tarea sacrificada porque muchas veces se perdió de cumpleaños, reuniones y varios momentos importantes de la vida de sus hijos por llevar la comida a casa. Gonzalo dijo que su papá era responsable con su trabajo. “Le voy a estar eternamente agradecido por eso”, relató.

La familia quedó jaqueada por la noticia, pero dicen que el secreto para seguir en pie es el amor que se tienen. Junto a sus hermanos, Fabricio y Antonella, están acompañando a que su mamá procese el duelo de su compañero de toda la vida. El motor que los mantiene activo es Josefina, sobrina de Gonzalo e hija de su hermano.

“A mi papá lo definiría como un gran padre porque siempre fue comprensivo: estaba su familia antes que nada”, recalcó. “Siempre buscó lo mejor para nosotros. Era un trabajador incansable, una gran persona y muy cariñoso con todos”, agregó.

Su opinión de la tragedia

Gonzalo se limitó a barajar hipótesis. Mencionó que es un momento muy duro el que están atravesando en su casa. “Acá estamos tratando de seguir a pesar del gran dolor que nos provocó su partida”, indicó.

El joven contó que fue una tragedia muy grande para ellos porque perdieron a su papá. Sin embargo, no se inmutó al reconocer el dolor ajeno. “Hay otra familia que perdió tres seres queridos y no me puedo imaginar por el dolor que deben atravesar, más cuando se perdió una vida tan joven”, señaló.

En el accidente murieron tres ocupantes del Fiat Argo. El conductor, la suegra y su pequeña hija de 9 años. La Unidad de Delitos Especiales dijo que hasta el momento no habían encontrado responsabilidades entre los que quedaron con vida. Por eso la causa se encamina a su cierre debido a que entienden que fue una falla humana. En este siniestro también participaron un Gol Trend y una Mitsubishi.