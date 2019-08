¿Por qué se celebra este jueves el Día del Gamer?

Cada 29 de agosto desde el 2008 se celebra el Día del Gamer. Fue el día elegido por las revistas PlayManía, Hobby Consolas y PC Manía, que querían una fecha especial para los aficionados a los videojuegos.

Para recordar esta fecha, la plataforma Eventbrite hizo un estudio donde se analizó el comportamiento de los gamers en Argentina. Del mismo participaron 8.000 jugadores, un 72% de hombres y un 28% de mujeres.

Edad:

Un 36% tiene entre 24 y 29 años, en tanto que un 34% está entre los 18 y 23 años y un 11% pese ubica entre los 30 y 34 años. Los menores de 18 años son el 6% y los mayores de 50 conforman apenas el 1%.

Géneros favoritos:

El rubro acción o aventura (Grand Theft Auto, The Last of Us) fue elegido por un 23%. En segundo lugar quedó el estilo shooter en primera persona (Half-Life, Halo) con un 18%; seguido por el rubro simulación (Minecraft, The Sims) con un 16%.

Le siguieron los juegos de tipo Role Playing (Mass Effect, Diablo o Final Fantasy) con 15%; y las estrategias en tiempo real con títulos como Warcraft con el 13%.

Motivos para jugar:

Consultados por la motivación que tienen para jugar, 6 de cada 10 aseguró que lo hacen por diversión y para distraerse de sus actividades diarias. El 40% restante dijo que lo hace porque se divierte y siente motivado por la competencia.

Momentos en los que juegan:

Un 44% sostuvo que cualquier momento del día es bueno para jugar y el 45% prefiere hacerlo por la noche.

Cuánto tiempo juegan:

El 62% de los encuestados dijo que destina hasta 3 horas diarias jugando y puede estar hasta 4 horas semanales como espectador de juegos transmitidos en vivo (85%).