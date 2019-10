A 25 años del Nobel de la Paz a Rabin, Peres y Arafat, el proceso de paz está paralizado

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Veinticinco años después de la concesión del Premio Nobel de la paz a Isaac Rabin, Shimon Peres y Yasser Arafat, el proceso de paz yace en tinieblas en Medio Oriente, y nada alienta la posibilidad de reactivarlo mientras Israel siga con su política de asentamientos en los territorios ocupados. Pero, cuando el Comité Noruego otorgó el Premio Nobel a todos ellos, el 14 de octubre de 1994, "por sus esfuerzos por alcanzar la paz" en esa región, otrora controlada por los británicos, los problemas tampoco eran fáciles de resolver. A muchos analistas le sorprendió la inclusión de Peres, ministro de Relaciones Exteriores de Israel, pero el presidente del Comité Nobel explicó luego que hubiera sido injusto dejar de lado a uno de los principales arquitectos del proceso de paz de Oslo en 1993. Además, hubo alguien que también se sintió desilusionado al no ser incluido en dicho galardón: el actual presidente palestino, Mahmud Abbas, quien negoció los detalles de la paz con Peres, rival de Rabin en el plano doméstico israelí. "Comprendo que den el premio a Abu Ammar (nombre de guerra de Arafat] y a Rabin, pero si se suma a ellos Peres, también debería haberse añadido al negociador palestino", dijo Abbas en Túnez, según informó en ese momento el diario El País, de Madrid. Ravin, asesinado el 4 de noviembre de 1995 en Tel Aviv por un fanático israelí, pagó con su vida por haber firmado junto a Arafat los Acuerdos de Paz de Oslo, el 13 de septiembre de 1993. Gracias a esos documentos se crearon los gobiernos autónomos palestinos en los territorios de la Franja de Gaza y Cisjordania. Por primera vez, los israelíes reconocieron a la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) como la entidad encargada de representar el pueblo palestino, y le reconocieron el derecho de gobernar sobre los territorios ocupados. La OLP, por otra parte, admitió el derecho de Israel a existir como país y renunció al uso de la violencia para lograr su objetivo histórico de un Estado palestino. Muchos consideran que el premio Nobel de la Paz fue el momento culminante de la carrera política de Peres, quien al año siguiente fue derrotado en las elecciones legislativas, y no volvió a ocupar cargos de gobierno, ya que fue presidente de Israel, un puesto exclusivamente ceremonial. Desde la firma de los acuerdos de paz han pasado muchas cosas que lo deterioraron irreversiblemente. Por ejemplo, en 1996, el derechista Partido Likud ganó las elecciones y su líder Benjamín Netanyahu, contrario a los documentos de Oslo, se convirtió en primer ministro. Luego se opondría a la solución de los "Dos Estados", respaldada también por Naciones Unidas. Además han ocurrido muchas cosas en la región, entre ellas la decisión del presidente Donald Trump de mudar desde Tel Aviv a Jerusalén la embajada de Estados Unidos. También existe una gran competencia militar entre Irán y Arabia Saudita. El 30 de octubre de 2018, el Consejo Central de la OLP acordó retirarse por completo del Acuerdo de Oslo, y suspendió toda coordinación de seguridad con Israel. "La cooperación entre las partes sigue en pie, tanto a nivel de seguridad como de índole económica, porque hay un interés común en mantener un cierto diálogo, basado en una mutua interdependencia de manejar el conflicto antes que solucionarlo", dijo a Télam Arie Kacowicz. Para este profesor del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad hebrea de Jerusalén, "el proceso de paz está moribundo, o en terapia intensiva, pero no muerto". "Prácticamente no se mencionó en las últimas elecciones del mes pasado (que fueron un referéndum respecto al futuro político del primer ministro, Benjamín Netanyahu), es decir, el tema se ha convertido en irrelevante. Sin embargo eso puede cambiar: está subterráneo pero no completamente enterrado", opinó este analista. Los comicios parlamentarios del 17 de septiembre terminaron en un virtual empate técnico entre la coalición Azul y Blanco de Benny Gantz (33 bancas) y Netanyahu, del Likud (32), dejando dos opciones: un gobierno de unidad o la posibilidad de que se realicen unas terceras elecciones. Aun así, Gantz dejó en claro que no desmantelará los asentamientos ilegales en Cisjordania, e incluso respaldó la promesa de Netanyahu de anexarse ​​el Valle del Jordán, que representa el 60% de ese territorio palestino. Sin embargo, más allá de la situación interna de Israel, el espíritu pacifista de Arafat, Peres y Rabin parece no haber muerto para bien de la región en un momento aciago del conflicto palestino, eclipsado desde hace ocho años por la guerra civil de Siria.