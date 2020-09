A dos meses de la muerte de un joven en Rivadavia, la próxima semana terminan las testimoniales

Braian Chávez, un joven de 21 años, murió el 2 de agosto cerca de las 6 de la madrugada producto de una discusión con otras personas, que según lo trascendido, le quisieron robar sus zapatillas. A casi dos meses del hecho, la Justicia se encamina al esclarecimiento del caso.

Fuentes judiciales informaron a DIARIO HUARPE que estiman que la próxima semana culminarán con la ronda de testimoniales para establecer fehacientemente cómo fueron los hechos que llevaron a que el chico perdiera la vida.

La semana pasada indagaron a los cuatro apuntados por el crimen. En este caso son dos hombres mayores de edad y una mujer, mientras que también está en pugna un menor. Todos fueron derivados al Servicio Penitenciario Provincia.

De acuerdo a la investigación, están señalados por el delito de homicidio agravado por alevosía y por el número de personas. Si bien, todavía no indiciaron el móvil que los llevó al crimen de Chávez todo apunta a que se desconocieron durante la madrugada y terminaron matándolo para quedarse con algunas de sus pertenencias.

Los próximos días serán claves para terminar con las testimoniales. En este caso, dos menores de edad serán llamados a que aporten datos de lo sucedido en aquellas trágicas horas. Según lo que informaron desde la Justicia, el testimonio será recepcionado en el Centro Anivi.

En el lugar no hay cámaras de seguridad, una prueba que no podrá ser tenida en cuenta. Sin embargo, hasta el momento no pedirán una inspección ocular del escenario del crimen. Entienden que no es, por ahora, relevante.

Cabe destacar que los policías cuando llegaron al lugar durante esa jornada fueron recibidos por una lluvia de piedras para intentar disuadirlos. Sin embargo, continuaron con su objetivo y dieron con el cuerpo de Chávez. El joven estaba tendido en el suelo y fue trasladado hasta el Hospital Guillermo Rawson, pero murió a los pocos minutos.

Chávez presentó una herida de arma blanca en la zona del tórax que fue la causa de muerte. Poco después del crimen, se desató otra batalla campal en la zona cercana. Aseguraron que desconocidos fueron a quemar una casa en la zona de Villa Larga donde aparentemente viven los familiares de una de las acusadas de apellido Tapia.

La causa está en manos del juez Diego Sanz del Cuarto Juzgado de Instrucción para el caso de los mayores de edad, y del doctor Jorge Toro del Primer Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia para el tratamiento del menor.