A los 75 años murió Howard Cruse, destacado dibujante de Estados Unidos

El historietista Howard Cruse, autor de la aclamada novela gráfica "Stuck Rubber Baby" y editor fundador de la antología Gay Comix, falleció el martes a los 75 años producto de un cáncer, lo anunció hoy su hija, Kimberly Kolze Venter, a la prensa internacional.



Cruse fue autor en la década de 1970 de la tira "Barefootz", pero fue en los 80, con el título "Gay Comix", una antología creada para publicar trabajos de activistas del colectivo homosexual, que logró reconocimiento público.



En el mismo período publicó "Wendel", una tira sobre un joven gay en Reagan’s America para "The Advocate", que retrata la intensa historia de amor con otro hombre, Ollie, y por la que ganó el premio Eisner, informó el diario The Hollywood Reporter.



Otro trabajo emblemático de Cruse fue la novela gráfica "Stuck Rubber Baby", publicada por DC en distintas ediciones a lo largo de 15 años, desde 1995.



La novela -multipremiada con el Will Eisner Comic Industry, el Harveys y nominado al mejor Libro Lesbiano y Gay de la Asociación de Bibliotecas de América- repasaba los días de un joven criado en el sur de Estados Unidos durante la década de 1960 que exploraba su sexualidad mientras luchaba por los derechos civiles.



Cruse continuó trabajando después de ese éxito e ilustró "The swimmer with a rope in his teeth" en 2004 (algo así como "El nadador con una soga en los dientes"); coescribió y coilustró "Felix’s Friends: A Story for Grown-Ups and Unpleasant Children" en 2008 ("Los amigos de Félix, una historia para adultos y niños desagradables"), y formó parte de antologías como "Juicy Mother" y "Qu33r".