A un mes de la huelga en Dilexis-Tía Maruca: hubo despidos y ninguna solución

Dilexis despidió a tres empleados y fuentes de la fábrica afirman que hay 15 despidos pendientes. Estos ocurrieron a casi un mes de las medidas de fuerza que realizaron los obreros reclamando el pago del salario y que la empresa se ponga al día con aguinaldo, ropa, plus, retroactivos que corresponden al aumento salarial de las paritarias del 2021 y obra social, entre otros ítems.

El conflicto comenzó el pasado 4 de enero con el cese completo de actividades. Los trabajadores entraban al turno y otros apoyaban desde afuera reclamando porque hacía cuatro meses que la empresa presentaba irregularidades al momento de liquidar el salario.

Desde el 2019, también a principio de año, el mismo escenario se vivía en la planta. Los trabajadores aún no cobraban el aguinaldo, ni la última quincena y recibían sus salarios en cuotas. Cabe destacar que la fábrica continuó funcionando en pandemia. Momento en el que, según los obreros, más tuvieron que trabajar.

Lo último que oficialmente publicó la empresa sobre la situación anunciaba que, con la ayuda de un acreedor, iba a buscar normalizar el conflicto salarial que afecta a casi 400 trabajadores. Sin embargo, un mes después, esto sigue sin resolverse.

Desde la planta trabajadora anunciaron que de mantenerse el escenario, desde el 14 de febrero hasta que se llegue a la solución comenzará una nueva huelga. Primero con dos horas de cese de actividades al comienzo de cada turno, después continuarán con cuatro horas y así respectivamente.

Entre los incumplimientos, los trabajadores mencionan:

• Pago de retroactivos Aguinaldo 2020

• Pago de retroactivos Aguinaldo 2021

• Pago total y vencido de aguinaldo diciembre 2021

• Pago plus correspondiente por Ley Nacional

• Pago total de obras sociales, de trabajadores que son descontados de nuestros sueldos y no se pagan en las respectivas instituciones, dejando al personal sin cobertura

• Pago de aportes jubilatorios, descontados de los sueldos y que el AFIP no registra

• Pago de partes médicos

• Falta de entrega de equipo de trabajo