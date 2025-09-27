A un mes de las elecciones legislativas en las que se elegirán tres diputados nacionales por San Juan, un relevamiento realizado por DIARIO HUARPE en la peatonal céntrica dejó en evidencia la heterogeneidad del electorado local. El sondeo mostró un escenario atravesado por certezas, indecisión y, sobre todo, un marcado desencanto con la política.

Ante la consulta sobre si sabían qué se votará el próximo 26 de octubre, las respuestas fueron dispares. Algunos ciudadanos identificaron correctamente que se trata de diputados nacionales, mientras que otros lo supusieron al afirmar “diputados será”. Sin embargo, un sector considerable admitió desconocer por completo la instancia electoral. “Gracias a Dios, no sé. Así de fácil”, respondió de manera tajante un hombre de 68 años. Una mujer también reconoció: “Ni idea. No sé”.

Ese desconocimiento, en muchos casos, se encuentra vinculado a la decepción con la política. El mismo hombre explicó: “Desgraciadamente la política a mí me ha decepcionado. Durante 50 años a mí la política nunca me interesó. A mí nunca un político me dio nada. Todo lo que tengo es trabajando y nada más”. La mujer, por su parte, justificó su postura señalando: “La verdad que estoy cansada de votar, así que no sé, no me interesa”.

En cuanto a la definición del voto, el panorama es igualmente diverso. Entre quienes manifestaron indiferencia o desinformación, predomina la falta de decisión. Una entrevistada aseguró que resolverá su apoyo “ahí”, en el mismo momento de sufragar, ya que ningún “color” político la convence. Otro ciudadano, que se describió como “apolítico”, también declaró no tener resuelta su elección.

En contraposición, hubo testimonios que confirmaron una definición clara. “Sin ninguna duda”, sostuvo un hombre, mientras que otro reforzó su seguridad con un firme “Sí, sí, sí”, aunque ambos prefirieron no revelar el espacio político de su preferencia. Entre quienes señalaron alguna inclinación, el “color celeste” apareció de manera reiterada como referencia. Incluso una pareja que inicialmente se declaró indecisa terminó coincidiendo en esa elección.

Finalmente, el relevamiento también mostró a votantes que, si bien tienen en claro la instancia electoral, no logran decidir a quién apoyar. “No sé por qué voy a votar. No sé el Diputado”, admitió una mujer.

El sondeo refleja así un escenario electoral fragmentado, con ciudadanos que transitan entre la convicción, la apatía y la incertidumbre, a pocas semanas de que San Juan defina a sus representantes en el Congreso de la Nación.