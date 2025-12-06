Franco Colapinto concluyó este sábado la última práctica del Gran Premio de Abu Dhabi con un 19° puesto, en una sesión atravesada por la bandera roja que generó el fuerte impacto de Lewis Hamilton contra los muros del circuito de Yas Marina. Tras la interrupción, George Russell se quedó con el mejor tiempo, consolidándose como la referencia de la jornada en la previa a la clasificación.

La actividad comenzó a las 7.30 (hora argentina), con todos los pilotos utilizando el compuesto blando para simular condiciones de clasificación. Colapinto, que en la primera práctica había sorprendido con un destacado 10° lugar ante la presencia de varios pilotos de reserva, no pudo repetir la performance y finalizó en el fondo del pelotón, aunque por delante del francés Pierre Gasly.

Publicidad

El clima dentro del campeonato agrega tensión: Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri llegan a esta última fecha con chances de consagrarse, lo que convierte cada sesión en un duelo estratégico decisivo. Para Colapinto, en cambio, el objetivo inmediato será ganar posiciones en la clasificación programada para las 11 (hora argentina) y asegurar una buena ubicación de largada el domingo.

La definición del campeonato y toda la actividad del fin de semana se podrá seguir en vivo por Disney+ (Plan Premium), Fox Sports y F1 TV Pro.