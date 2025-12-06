El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano informó que, tras las lluvias persistentes registradas desde la tarde del viernes 5 de diciembre hasta la madrugada del sábado 6, no se reportaron personas evacuadas ni se recibieron pedidos de asistencia directa, a pesar de los anegamientos en distintos puntos de la provincia. Según los relevamientos oficiales, Calingasta, Jáchal e Iglesia fueron los departamentos más afectados por bajadas de creciente y acumulación de agua.

La subsecretaria de Promoción Social, Gabriela Rodrigo, explicó que la situación no derivó en emergencias graves gracias a la intervención temprana impulsada por el ministro Carlos Platero y el gobernador Marcelo Orrego, quienes, ante la activación del alerta naranja por inclemencias climáticas, dispusieron la entrega preventiva de asistencia en los sectores más vulnerables para que las familias pudieran reforzar los techos y estructuras de sus viviendas.

A pesar de la ausencia de evacuados, desde el Ministerio confirmaron que se mantiene el estado de alerta y que la guardia técnica de la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias trabajará de manera ininterrumpida durante todo el fin de semana. El objetivo es responder con rapidez ante cualquier eventualidad que pueda surgir si continúan las inestabilidades climáticas.