Un hombre de 35 años, identificado como Nicolás Rivas, fue víctima del robo de una pistola 9 milímetros y decenas de municiones que guardaba en su auto, estacionado frente a su domicilio en Villa San Juan. El hecho se registró el miércoles pasado, pocos minutos después de que regresara de una práctica en el polígono del Club Tiro Federal Argentino, en la avenida Benavidez.

Según fuentes judiciales, Rivas había concurrido durante la mañana al polígono, donde llevó su pistola, dos cargadores con 15 balas cada uno y adquirió una caja de 50 cartuchos 9 mm. Tras finalizar la práctica pasado el mediodía, volvió a su casa y dejó el maletín con el arma debajo del asiento del conductor, convencido de que no corría riesgos.

Alrededor de 15 minutos después, al salir nuevamente del domicilio, notó que la ventanilla del conductor estaba baja y la cerradura forzada. Fue entonces cuando descubrió que el maletín con la pistola y más de 80 municiones había desaparecido.

El caso quedó radicado en la Comisaría 28ª y es investigado por la UFI Delitos Contra la Propiedad, que ya dispuso medidas iniciales para intentar identificar a los autores. Aunque se sospecha que pudo tratarse de un robo al voleo, los investigadores no descartan que los delincuentes hayan seguido a la víctima desde el polígono.