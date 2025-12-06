La Dirección Nacional de Vialidad difundió este sábado 6 de diciembre a las 06:30 un informe actualizado sobre el estado de las rutas en la zona norte de San Juan, donde las intensas lluvias siguen complicando la circulación. El reporte detalla tramos con cortes, zonas con arrastre de agua y sectores donde se recomienda extremar precauciones ante el deterioro de los caminos.

La Ruta Nacional 40, en el tramo que une Huaco con el límite con La Rioja, se mantiene transitable pero con precaución, debido a la bajada de agua y el arrastre en badenes. En tanto, la Ruta Nacional 150 entre Jáchal y Rodeo exige mucha precaución: se registró arrastre de material en una alcantarilla a la altura del kilómetro 257, y las tareas de mantenimiento solo podrán iniciarse cuando mejoren las condiciones climáticas, ya que sigue lloviendo en la zona.

Por su parte, la Ruta Provincial 149, entre Bella Vista y Tocota, permanece intransitable. Vialidad recomienda no circular, especialmente durante la noche, por las condiciones adversas del camino. En el tramo San Juan–Jáchal de la Ruta 40, la circulación es posible, aunque con precaución por las lluvias. La Ruta 150 entre Huaco e Ischigualasto también está habilitada, pero se solicita mantener velocidad reducida y máxima atención.

El informe agrega que el tramo Villicum–Talacasto de la Ruta 40 continúa transitable con precaución, mientras que equipos de Vialidad se dirigen a la zona de Calingasta–Barreal, cerca del puesto fitosanitario, por afectaciones en la Ruta 149.

Desde el organismo recomiendan respetar las indicaciones del personal apostado en los distintos puntos, evitar viajar de noche por zonas afectadas y mantenerse informados a través de los canales oficiales debido a la variabilidad del clima. Vialidad Nacional remarcó su compromiso con la seguridad vial y el mantenimiento de la red en un contexto de intensas precipitaciones que continúa en evolución.