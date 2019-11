Abandonaron a un perro que nació con una cola en la cabeza

A través de las redes sociales se hizo viral la fotografía de un perro debido a que nació con una cola en la cabeza. El mismo había sido abandonado en las calles de Estados Unidos por esta malformación en el centro de su cabeza.

Fue una organización de rescate de animales denominada "Mac's Mission" la que encontró al cachorro que tenía una lesión en el pie. Además, estaba en la calle junto a otro perro mayor así que ambos fueron rescatados por los estadounidenses. Poco después lo llamaron "Narwhal, el pequeño unicornio peludo mágico" y compartieron su fotografía en redes sociales, rápidamente se hicieron virales.

Especialistas que revisaron al cachorro aseguraron que no había necesidad de sacar la cola extra ya que no sentía dolor alguno. "¡Honestamente, la cola lo hace aún más lindo! ¡Y qué gran noticia es que no está causando ningún problema allá arriba!", dijo un veterinario.

Fuente: Telefé Noticias.