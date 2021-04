Aborto: el abogado del padre que trabó la cautelar apuntó contra la jueza y dijo que el rechazo fue “arbitrario”

La Justicia rechazó la cautelar que había trabado un sanjuanino para que su pareja no se practicara un aborto. Este lunes la jueza del Decimoprimer Juzgado en lo Civil, Amanda Días, decidió no hacer lugar a la medida de protección pedida por los defensores del hombre. En ese sentido, el abogado del interesado, Martín Zuleta, apuntó contra la magistrada y dijo que la resolución fue “arbitraria”. El letrado justificó su postura alegando que la profesional no pidió la intervención del Ministerio Público Tutelar.

“Le solicitamos a la Justicia que se mantenga el estado de embarazo, pero lo ha rechazado”, contó el abogado. “Vamos a arbitrar todos los medios procesales vigentes para que se proteja la vida del no nacido y el derecho del padre. Estamos analizando los fundamentos de la decisión”, declaró Zuleta.

El letrado dijo que se sorprendió con la resolución de Días porque contó que los había citado para escuchar el reclamo que presentaba su patrocinado, pero cuando fueron a su despacho solamente les notificó el rechazo de la acción de amparo que presentaron la semana pasada. “La jueza tomó una decisión arbitraria”, insistió.

Zuleta dijo que Días tomó medidas para determinar si el embarazo seguía su curso normal, aunque fuentes calificadas comentaron a este medio que la práctica ya había sido realizada, aunque ni la jueza ni el abogado del patrocinado conocen, hasta el momento, a ciencia cierta si esto fue así. El letrado contó que la magistrada mandó oficios a la Obra Social Provincia, Sanatorio Argentino y Hospital Rawson y le dijeron que la interrupción no se había efectuado, aunque no saben si la mujer lo realizó de manera particular.

“En estos lugares el aborto no se ha practicado y tenemos la esperanza de que ese niño todavía esté vivo. Vamos a seguir peleando por el derecho a la vida”, puntualizó el abogado.

Dijo también que la jueza “no sabe de qué agarrarse para rechazar el pedido”. Además opinó que quiere “instalar la dictadura de la voluntad de la mujer como si fuera superior a lo que dispone la Constitución”.

Cómo sigue

Zuleta contó que seguirán el trámite para que la Justicia defina la cuestión de fondo, es decir, si la interrupción voluntaria del embarazo se puede practicar si hay una cautelar por parte de una de las partes. En eso la jueza no fue contundente debido a que el rechazo fue por temas procedimentales, pero no sobre el tema que los convocaba.

“Será un escándalo”

El abogado insistió que si la mujer se practicó el aborto pese a que trabaron la cautelar “será un escándalo”. “Acá hay muchos intereses contrapuestos para abolir los derechos de los niños”, declaró.