El Instituto Superior de Formación Técnica en Seguridad Pública (ISFT) anunció la apertura de inscripción para la cuarta cohorte de la Tecnicatura Superior en Criminalística, destinada exclusivamente a integrantes de las Fuerzas de Seguridad con asiento en la provincia. La nueva tanda de formación comenzará el primer día hábil de abril de 2026 e incluirá un cursillo nivelatorio previo, fijado para el 23 de febrero.

La convocatoria está dirigida a personal del Servicio Penitenciario Provincial, Policía de San Juan, Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Desde la institución remarcaron que la propuesta busca fortalecer las capacidades técnicas de investigación, análisis de evidencia y procedimientos vinculados a la labor pericial.

La recepción de documentación se realizará hasta el 19 de diciembre en el Departamento Académico de la Dirección de Instrucción y Formación Policial D6. Para formalizar el proceso, los aspirantes deberán completar previamente la preinscripción solicitada por el instituto.

El ISFT reiteró la importancia de la profesionalización criminalística dentro de las fuerzas y alentó a los efectivos a capacitarse en áreas técnicas clave para el abordaje de investigaciones. Para consultas e información adicional, el instituto atenderá de 7 a 22 en su sede habitual, y también está disponible el Departamento de Coordinación Académica D6 mediante el teléfono 2644759523.

