¿Aceptó o rechazó? Agustín Rossi tomó una decisión con la oferta que le hizo Boca

Después de lo que fue la propuesta de Boca Juniors a Agustín Rossi, hay ruidosas novedades. El arquero del Xeneize es apoyado por los hinchas, pero las negociaciones con el Consejo de Fútbol se ven algo complejas para continuar en el cuadro azul y oro más allá del 2023. Por eso, hace instantes, un comunicador argentino reveló que el portero habría tomado una decisión que complica aún más las cosas.

Fue el periodista Martín Arévalo quien reveló en su cuenta de Twitter que el final de la novela entre el arquero y la entidad de La Ribera no está definida. "Rossi tenía que dar una respuesta esta semana para ver si aceptaba la propuesta inicial del Consejo para continuar. Después del partido de ayer, el arquero le comunicó a su representante Miguel González que no es momento para hablar de su contrato con Boca", destacó.

Días atrás, Jorge Bermúdez, miembro del Consejo de Fútbol del Xeneize, había dicho: “Esperamos que en los próximos días les podamos dar la buena nueva al hincha y al socio de Boca de que vamos a tener a Agustín por mucho tiempo más. Se hizo una propuesta muy importante y estamos muy contentos, muchachos, eso es lo más importante. Se hizo una propuesta gigante, importante, estamos muy ilusionados en que se pueda firmar.

A su vez, no está demás recordar que el propio agente de Agustín Rossi había mencionado: “Tiene 50 pesos de tope de dólar hace cuatro años. No tiene sentido hablar de cifras que no están acordes a la realidad. Siempre el que queda pegado es el jugador. Lamentablemente nosotros no vamos a salir a desmentir cada 5 minutos algo que está circulando”. Sin dudas, esas palabras de Miguel González expusieron aún más a la dirigencia de Boca Juniors.

¿Qué pasará con Agustín Rossi en Boca?

Desde que se supo que el arquero argentino podía quedar libre o incluso irse del Xeneize antes de tiempo, desde Brasil reportaron que el Flamengo lo tiene en carpeta. Agustín Rossi podría reemplazar a fin de año a Diego Alves, el que ya dejó en claro que se acerca su salida. El conjunto carioca tendría que comprar el pase si busca dejarlo en su poder en diciembre, o esperar a que en junio de 2023 quede libre, lo que Boca quiere evitar.