Actual intendente y exintendente en el ojo del semáforo

Como sucede cada día jueves en Yo te Invito de Canal 5 Telesol, te contamos los rumores de la semana y analizamos la actividad de los funcionarios públicos de San Juan con el temido y polémico “Semáforo de los políticos”.

El color Verde, como debe ser, fue para quien tuvo una buena actuación solucionando problemas y destacándose en los últimos 7 días, el Amarillo para quien quedó en el “ojo de la tormenta” y tiene por delante un conflicto a solucionar en lo inmediato y el Rojo para el dirigente que tuvo una semana para el olvido.

Semáforo de los políticos de San Juan

Verde: Jorge Armendáriz / Tránsito y Transporte

La ley sanjuanina prevé que el boleto de colectivo puede actualizarse solo dos veces en un año. Históricamente una discusión tiene lugar en diciembre e impacta en enero y otra se da en junio para julio. Por el contexto de pandemia y con la aceptación de las empresas, en el segundo semestre de 2021 no sucederá. Esto significará que la tarifa se mantendrá en los valores a los que subieron en marzo de este año, con $29,60 el pasaje regular y $9,80 el escolar. Según Armendáriz, muy por debajo del promedio nacional que se encuentra entre los $37 y los $40.

Amarillo: Fabián Martín / Rivadavia

Los balances presentados por el intendente de Rivadavia, Fabián Martín, no registra ingresos por la cartelería pública. La documentación, como corresponde por ordenanza municipal, fue presentada en las primeras sesiones del 2021 y allí los ediles del Frente de Todos observaron este punto en que no se informaba ingresos por la publicidad de la cartelería pública. Esto generó que pidieran documentación respaldatoria para conocer la razón de esta situación y aún no obtienen respuesta oficial.

Rojo: Julián Gil / Exintendente de Caucete

El exjefe comunal de Caucete, Julián Gil, le dijo a DIARIO HUARPE que formaría parte del frente Consenso Ischigualasto de cara a las Elecciones Legislativas de este año y eso finalmente no sucedió, ya que desde el espacio opositor le cerraron la puerta de forma inmediata. Tampoco forma parte de Juntos por el Cambio. Este medio se comunicó con el dirigente para saber qué hará y sólo se limitó a decir que “por ahora no puedo decir nada, no quiero hablar del tema. Las estrategias a seguir las manejamos internamente”.

Rumores de pasillo

El PRO pide permiso: La semana próxima semana, dirigentes del PRO San Juan mantendrán una reunión con autoridades nacionales y ahí definirán si presentan una lista propia o buscan un acuerdo con Marcelo Orrego por las candidaturas.

Caselles ofreció su ayuda al PJ. El rumor indica que, si en el PJ el dirigente que encabeza la lista a diputados nacionales es Walberto Allende, la diputada nacional Graciela Caselles apoyaría su candidatura y no la del Partido Bloquista.

¿Gioja presenta lista? El diputado nacional, José Luis Gioja, envió a su apoderado Elio Frack a preguntar cuáles son los requisitos para presentar lista a diputado nacional. Desde su entorno dicen que la presentación de una lista dependerá de las reglas de juego que ponga el gobernador Uñac.