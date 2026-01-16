La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, Adepa, reiteró su preocupación por las presiones que dirigentes deportivos ejercen sobre trabajadores de prensa, tras la denuncia presentada por el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, contra el periodista de TN, Pablo Gravellone, por publicaciones realizadas en la red social X sobre presuntas irregularidades que investiga la Justicia en la Asociación del Fútbol Argentino.

La denuncia, por supuestas “amenazas y hostigamiento digital”, quedó radicada este jueves en el Juzgado Federal N°11, a cargo del juez Sebastián Casanello, con intervención del fiscal Carlos Stornelli. El caso generó un fuerte repudio en el ámbito periodístico y reavivó el debate sobre la libertad de expresión.

Desde Adepa recordaron que en diciembre, cuando estalló el escándalo por presuntos testaferros vinculados a Tapia y la investigación por supuestos lazos de la AFA con financieras, ya habían emitido un comunicado advirtiendo sobre prácticas intimidatorias contra periodistas y medios de comunicación.

La entidad denunció que en las últimas semanas se multiplicaron las cartas documento, amenazas de acciones legales, demandas millonarias y campañas mediáticas contra profesionales que informaron sobre asuntos de interés público relacionados con autoridades del fútbol argentino.

Según detallaron, estas acciones provienen de dirigentes de la AFA, incluido Tapia y el tesorero Pablo Toviggino, además de abogados cercanos a ellos. Adepa, junto a organizaciones internacionales de prensa, sostuvo que se trata de demandas abusivas conocidas como “SLAPPs”, utilizadas para amedrentar, condicionar el trabajo periodístico y desalentar investigaciones.

Finalmente, la organización subrayó que estas maniobras promueven la autocensura y atentan contra el derecho de la ciudadanía a estar informada. “La libertad de expresión necesita periodistas que puedan investigar sin miedo a represalias”, expresó Adepa en su comunicado.