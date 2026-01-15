Aerolíneas Argentinas confirmó que habrá vuelos directos a EE.UU. por el Mundial

Aerolíneas Argentinas ha diseñado un esquema de conectividad reforzado para el próximo Mundial de Fútbol, con foco en el traslado de simpatizantes hacia los Estados Unidos.

La principal novedad de esta operación es la implementación de una ruta directa entre Córdoba y Miami a partir del 5 de junio, que contará con dos frecuencias semanales los viernes y domingos. Estos servicios serán realizados con aeronaves Airbus A330 y se mantendrán como una ruta regular una vez que finalice la competencia deportiva.

Para los encuentros específicos de la Selección Argentina, la empresa estatal programó servicios especiales hacia las ciudades de Kansas y Dallas. En el caso de Kansas, con motivo del duelo ante Argelia el 16 de junio, se dispondrán dos vuelos: uno con arribo el día previo al partido y otro el mismo día del evento.

Para la sede de Dallas, donde el equipo nacional enfrentará a Austria el 22 de junio y a Jordania el 27 de junio, se habilitarán cuatro vuelos en total (dos por cada fecha), manteniendo el esquema de llegadas tanto la jornada anterior como el día del encuentro.

Paralelamente, la operación regular entre Ezeiza y Miami será fortalecida para alcanzar 18 frecuencias semanales. Esta oferta contempla hasta tres vuelos diarios, distribuidos en modalidades diurna y nocturna. Toda la programación especial se comercializará a través de agencias de viajes y del sitio web oficial de la compañía.