Afirman que alcaldesa electa de Bogotá se casará con una senadora colombiana

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La alcaldesa electa de Bogotá, Claudia López, y su pareja, la senadora Angélica Lozano, se casarán el próximo lunes tras una relación de casi siete años, informó el programa Hora 20, de la emisora Caracol Radio.



"Felicidades a Claudia López y Angélica Lozano por su decisión de casarse y llevar a este país a los avances como sociedad, a la lucha contra la corrupción y por compartir su amor inspirador", escribió anoche en su cuenta de Twitter Diana Calderón, directora del programa Hora 20.



Sin embargo, ni López, primera mujer elegida como alcaldesa de Bogotá, ni Lozano se han referido públicamente al tema, aunque el ex ministro Rafael Pardo también las felicitó a través de las redes sociales, en donde además escribió que "el amor mueve todo".



En abril de 2016, la Corte Constitucional colombiana confirmó la aprobación al matrimonio de parejas del mismo sexo, con lo que jueces y notarios no pueden negarse a celebrar esos enlaces.



La alcaldesa electa y su pareja se conocieron en Bogotá en 2009 y su relación sentimental se formalizó en 2012, pero solo dos años más tarde la hicieron pública.



Las políticas trabajaron juntas en varios proyectos y lideraron iniciativas como la consulta anticorrupción que los colombianos votaron en agosto de 2018 pero no superó los 12,1 millones de votos necesarios para que fuera vinculante.



En las elecciones regionales de 2014 Lozano llegó a la Cámara de Representantes y López al Senado, ambas en representación del partido Alianza Verde.



Con el triunfo en las urnas el pasado octubre, López, de 49 años, rompió una barrera en América Latina, pues nunca había tenido en ninguna de sus capitales a algún miembro de la comunidad LGBTI como máxima autoridad.



Después de obtener más de 1,10 millones de votos, López y Lozano celebraron su triunfo en las urnas con un beso que le dio la vuelta al mundo y fue tendencia en Twitter.



"Bogotá no solo votó para que la ciudad cambie en los próximos cuatro años sino para que esta generación cambie a toda nuestra sociedad. Votó para que a través de la cultura ciudadana, de la educación de calidad y de la igualdad derrotemos, superemos y desaprendamos el machismo, el racismo, el clasismo, la homofobia y la xenofobia", manifestó en su discurso de victoria el 27 de octubre.



López asumirá la alcaldía de Bogotá el 1° de enero.