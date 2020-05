Agencias de viajes estiman que en septiembre volverá el turismo interno en San Juan

El presidente de la Asociación de Agencias de Viajes, Ariel Giménez, habló con DIARIO HUARPE sobre el panorama que atraviesa el sector debido a la cuarentena por el coronavirus y lo resumió en que “la actividad turística está totalmente frenada”. No obstante, ya están haciendo estimaciones debido al avance de la enfermedad en la provincia: creen que en agosto o septiembre pueden comenzar con el turismo interno: "San Juan está muy estable" debido a los pocos casos.

“Estamos viendo cómo va evolucionando la pandemia, si lo hace en forma favorable y si la situación no cambia, las posibilidades de tener un turismo interno cada vez van a ser más grandes”, dice.

Por el momento, las familias afectadas por la inactividad del sector son unas 10.000 en la provincia. Según Giménez, en hotelería y gastronomía hay al menos 4.500 empleados, otros 500 en agencias de viajes y los demás son prestadores de servicios.

“El sector está inquieto porque generalmente es dinámico y estar estáticos da una ansiedad de querer salir a trabajar lo antes posible”, dice Giménez. No obstante, no elaboraron ningún protocolo sanitario para que las agencias abran las puertas porque “no se puede vender nada, quizás hay algo de demanda pero no tenemos oferta”, sintetiza el presidente de la Asociación de Agencias de Viajes.

Con respecto a los alquileres y sueldos, los están afrontando con los créditos del Ministerio de Turismo y de la Producción que dispusieron desde el CFI. Son 4 líneas: financiamiento para el pago de nómina; financiamiento para el teletrabajo y el e-commerce; financiamiento para capital de trabajo y créditos para la reactivación productiva.