Alumnas, alumnos, directivos y profesores de la Escuela Carlos María Biedma ubicada frente a la plaza de Trinidad, participaron de la charla que DIARIO HUARPE dio hace unos días en el establecimiento educativo sobre la problemática que viene afectando a la provincia desde hace años: la sequía.

“Me parece interesante todo esto que hemos compartido, porque me ayudó a aprender cosas que no sabía”, dijo Brian Rosas, alumno. “Y me preocupa, porque si no hacemos bien las cosas de aquí para delante, como especie nos vamos a extinguir”.

Leonardo Núñez fue el profesor que inscribió a la escuela para la charla, después de haber vivido la experiencia en una escuela de Pocito, donde también da clases.

“Cuando vi el trabajo que ustedes han hecho, cómo lo explican, cómo comparten la información que manejan y el debate que se genera en las charlas, no dudé en traer este evento a esta escuela, porque considero que todos los sanjuaninos tenemos que saber cómo estamos con el tema del agua, de la sequía y hacia dónde vamos si no hacemos los cambios que tenemos que hacer como sociedad”, dijo Núñez.

DIARIO HUARPE desembarcó en la escuela de capacitación laboral con el documental y un total de 100 revistas, de las cuales, más de 60 se distribuyeron entre los estudiantes presentes en la charla y el resto quedó a disposición de la institución educativa para la biblioteca y demás alumnos del establecimiento que ese día no pudieron asistir.

Con las charlas, DIARIO HUARPE busca visibilizar la realidad en la que se encuentra la provincia frente al cambio climático (como consecuencia del calentamiento global), y a la vez poner en discusión la temática entre los presentes, haciendo énfasis en la importancia que tiene el agua como recurso vital.

“Creo que, como sociedad, nos falta más conciencia en relación con el cuidado del agua”, dijo María Inés Carrizo, profesora de Corte y Confección y Labores. “Tenemos todos una responsabilidad enorme por delante, por las nuevas generaciones. Porque son ellos los que van a pagar las consecuencias de los errores de este presente”, agregó.

En la escuela Biedman se dictan las carreras de Administración Contable, Bordado a máquina y a mano, Cerámica, Corte y Confección y Labores, Dibujo Arquitectónico, Operador de PC, Peluquería de damas y Cosmetología, Radio y TV color, Sanitario y Gas, Tejido a máquina y a mano.

La charla en frases

Sebastián Ferrero, profesor de Sanitario y Gas.

“Como sociedad, como comunidad y como ser humano tendríamos que cuidar los recursos naturales, como los que producimos, porque están interconectados entre ellos. O sea, si nosotros queremos cuidar el agua, que es vital para el ser humano y todos los ecosistemas del planeta, necesitamos cuidar los recursos”.

María Inés Carrizo, profesora de Corte y Confección y Labores.

“Con mi familia ya hemos hecho cambios importantes para cuidar nuestro planeta. Y pese a que algunos lo ven como algo difícil, es fácil. Es tan solo conectarse con la naturaleza y ser conscientes que sin ella la vida no sería posible”.

Brian Rosas, alumno.

“Ojalá se logren los cambios que se necesitan, para que los que venimos y vamos a vivir en este planeta, no suframos”.