Aisa Group, holding liderado por el empresario Juan José Retamero, inició la construcción del Parque Fotovoltaico Calicanto en el departamento Belgrano, provincia de San Luis. Se trata de un emprendimiento clave dentro de su plan de diversificación energética y de megainversiones en Argentina.

Según publicó Ámbito a través de su suplemento especializado Energy Report, el parque se levantará sobre una superficie de 71,9 hectáreas, tendrá una capacidad instalada de 51 MW y generará 110,1 GWh anuales, energía suficiente para abastecer a más de 80.000 hogares.

Una apuesta a largo plazo

El Grupo AISA comunicó que la obra prevé entrar en operación en diciembre de 2026, con conexión al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) mediante dos líneas subterráneas de 33 kV y un nuevo campo de transformación en la Estación Transformadora Nogolí.

Este proyecto es apenas el primer paso de una estrategia más ambiciosa: la compañía proyecta alcanzar 1.000 MW de potencia solar en los próximos diez años. En paralelo, evalúa adherirse al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), diseñado por el Gobierno nacional para atraer capitales de gran envergadura y de largo plazo.

“Calicanto no es solo un parque solar: es un aporte concreto al desarrollo de San Luis y una señal de confianza en el potencial energético de la Argentina. Nuestro compromiso es entregar un proyecto de excelencia tecnológica, generador de empleo y valor para la comunidad local”, destacó Juan Manuel López, gerente del proyecto Calicanto.

Por su parte, el propio Retamero subrayó: “Nuestra visión es clara: invertir con capital 100% privado para crear futuro en la Argentina. Calicanto, junto a nuestras iniciativas en minería, pesca, oil & gas y desarrollo inmobiliario, son pilares de un plan de largo plazo que busca generar empleo, exportaciones y crecimiento genuino para el país”.

El grupo y sus proyectos

Entre los desarrollos más relevantes de Aisa Group se encuentra la nueva etapa de la mina Gualcamayo en San Juan, con el proyecto Carbonatos Profundos (DCP); la compra de la pesquera Cabo Vírgenes en Chubut; y la transformación inmobiliaria del predio de la ex-Cinzano en San Juan.

Con Calicanto, el holding suma un nuevo capítulo a su portafolio energético, reafirmando su apuesta por las energías renovables y por proyectos que, según destacan sus directivos, combinan innovación tecnológica, sustentabilidad y beneficios para las comunidades locales.

Fuente: Ámbito – Energy Report