La salud de Palito Ortega ha generado gran preocupación entre sus seguidores tras el anuncio de la suspensión de su recital en Paraná.

El artista, uno de los más queridos de la música popular argentina, tenía agendada una presentación para este domingo 12 de octubre en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná. La noticia fue confirmada mediante un comunicado en su cuenta oficial de Instagram.

Publicidad

En el mensaje, se aclaró que la cancelación responde a "motivos de salud". El comunicado comenzó con un llamado de "Atención Paraná", y agregó: "El show se realizará en nueva fecha a confirmar a la brevedad, y las entradas serán válidas para la nueva fecha. Quienes no puedan asistir recibirán el reintegro. Disculpas por las molestias”.

La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores, ya que el cantante tucumano venía realizando una "plena gira nacional" y demostrando una "intensa actividad artística".

Publicidad

El anuncio de la suspensión generó un "fuerte impacto entre los fanáticos". En redes sociales, inundaron las publicaciones del cantante con mensajes de apoyo y preocupación, incluyendo frases como: “Te esperamos con todo nuestro cariño, Rey”, “Primero la salud, después la música” y “Fuerza, Palito”.

Aunque no se brindaron más detalles sobre su estado de salud, desde su entorno se aclaró que el artista se encuentra "bajo cuidado médico" y que su prioridad es recuperarse completamente para poder retomar la gira lo antes posible.