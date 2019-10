Alberto Fernández: "Macri ya es parte de la historia"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, aseguró hoy que "la Argentina tiene que mirar hacia adelante" y que el presidente y candidato a la reelección por Juntos por el Cambio, Mauricio Macri, "ya es parte de la historia".



"La Argentina tiene que mirar hacia adelante. Que Macri se quede en la grieta. El resto de los argentinos tienen que abrazarse y seguir avanzando. Macri ya es parte de la historia", dijo el ex jefe de Gabinete en el kirchnerismo en un intercambio con la prensa al salir de su departamento en el barrio porteño de Puerto Madero, cuando llevaba a su perro Dylan a su paseo matutino.



Agregó que esperaba que el lunes, el día después de las elecciones generales, Macri "no se enoje" y "no haga ningún disparate, como hizo después de las PASO" (primarias abiertas, simultáneas y obligatorias), que "llamó al Banco Central y les dijo que liberen el dólar".



En ese marco, dijo que esperaba que, de ganar las elecciones el domingo, la transición sea "tranquila".



Sobre el anuncio realizado anoche durante el debate por el jefe de Estado y postulante a la reelección respecto a los créditos UVA y la promesa que dejarán de estar atados a la inflación y lo harán siguiendo el índice de salarios, Fernández ironizó dando a entender que sus propuestas llegan tarde: "Tengo que darle una noticia a Macri: hace cuatro años que es presidente"



También fue consultado respecto al rol de la ex presidenta Cristina Fernández, su compañera de fórmula, y dejó claro que participa activamente de la campaña al tiempo que pidió a los periodistas que "dejen de sembrar cosas que no existen".



"¿Dónde no está en la campaña? La semana pasada hicimos un acto. Dejen de sembrar cosas que no existen", les dijo Fernández a los periodistas que lo esperaban desde temprano en la puerta del edificio en el que vive.



Agregó que "Cristina apareció en todos lados" y recordó que "estuvo en La Pampa" con él, el miércoles, cuando se celebró el Día de la Lealtad peronista.



Recordó también que si no estuvo en Buenos Aires el fin de semana fue porque se fue a Río Gallegos por el Día de la madre, para festejarlo "con sus nietos".



"Cristina esta en Río Gallegos porque fue el Día de la madre, tal vez no se enteraron, y fue a pasarlo con sus nietos", dijo con ironía.