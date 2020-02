Alberto Fernández sobre la deuda bonaerense: "Los acreedores deben entender; solo pide tiempo"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que “los acreedores deben entender que la provincia de Buenos Aires ha quedado en una situación de quebranto profundo” y remarcó que lo que el gobernador Axel Kicillof les pide "es solamente tiempo".



“Siempre los acreedores quieren cobrar todo y rápido, pero los acreedores deben comprender que la provincia de Buenos Aires ha quedado en una situación de quebranto profundo y que el Estado nacional no puede andar socorriendo a todas las provincias porque también tiene sus obligaciones”, sostuvo Alberto Fernández en declaraciones formuladas a radio 10 desde Roma.



Allí, el mandatario se refirió, entre otros temas, a la situación económica de las provincias con respecto a la deuda contraída en las gestiones anteriores, como es el caso de la ex gobernadora María Eugenia Vidal (Cambiemos) en la provincia de Buenos Aires.



“Acá lo que ha pasado es que muchas provincias se han endeudado en dólares y han generado deuda que les cuesta sostener como es el caso de la provincia de Buenos Aires pero también de Córdoba, Mendoza, Chubut y Tierra del Fuego”, sostuvo el mandatario.



En este sentido, sostuvo que si bien "son problemas que deben resolver las provincias", está "en permanente contacto" con el gobernador Kicillof.



"Me preocupa y estoy muy atento a lo que está pasando en esa negociación y, como tal, hay que tener paciencia porque cada parte juega sus cartas. Lo que está pidiendo Axel es solamente tiempo”, remarcó.



En este punto, sostuvo que "las dificultades que tiene Axel Kicillof para hacer frente a la situación es por el estado calamitoso en que dejaron las cuentas públicas de la provincia de Buenos Aires" y remarcó que no fue su gestión, la del Frente de Todos, la que dejó "las arcas vacías".



"No fuimos nosotros los que dejamos las arcas vacías", remarcó el mandatario.