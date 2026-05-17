Alberto Fernández sobre Milei: “Está enfermo, no está en condición psiquiátrica"

Alberto Fernández reapareció en la escena pública con un descargo muy directo sobre la realidad nacional. Durante una charla en el programa El Dígito Político, el dirigente que gobernó entre 2019 y 2023 arremetió contra la figura del actual jefe de Estado con definiciones contundentes.

Según sus palabras, "está enfermo, no está en su condición psiquiátrica adecuada" y consideró que por su forma de manejarse "Javier Milei hoy no pasa un preocupacional para ser cadete del Ministerio de Economía. No lo pasa".

El exmandatario profundizó en sus apreciaciones sobre la salud del líder de La Libertad Avanza. En ese contexto, explicó que "estamos en una situación complicada porque tenemos un presidente que no está en su condición psiquiátrica adecuada para asumir la responsabilidad de presidente" y añadió que "estoy hablando de un problema de salud por eso quiero ser cuidadoso".

Además, remarcó que "en cualquier parte del mundo viendo las cosas que ha hecho Milei y que hace Milei ya hubieran ordenado un estudio psiquiátrico sobre su persona porque no solo dice barbaridades, dice incoherencias, dice locuras y ya antes las había dicho".

En su intervención, Fernández trajo a la memoria expresiones pasadas del actual presidente. Señaló que "no hay que olvidarse de los días que hablaba de bebés envaselinados, cuando hablaba de que el papa Francisco era el anticristo en la tierra, que todos teníamos la libertad de donar parte de nuestro cuerpo".

Bajo esta premisa, el referente peronista sostuvo que "ese señor está mal, está enfermo y si nosotros no lo entendemos así, está en un problema claramente. Vamos a querer resolver un problema político cuando en realidad lo que tenemos es un problema médico. Yo habiendo gobernado cuatro años el país y conociendo como funciona administración pública Javier Milei hoy no pasa un preocupacional para ser cadete del Ministerio de Economía. No lo pasa".

En cuanto al panorama económico, defendió los logros de su gestión en materia de empleo y criticó duramente el presente de los sectores productivos. Al referirse a la elección de la sociedad, disparó que "votaron a su verdugo" contrastando su mandato con la parálisis actual.

Si bien admitió que la suba de precios fue "dramática y un trauma", rescató que su prioridad fue la protección de los ingresos. "Dejé a la Argentina con la tasa de desempleo más baja de la historia de la democracia y con las paritarias funcionando siempre", subrayó, afirmando que los salarios ganaron formalmente a la inflación con una suba de entre el dos y el dos coma cinco por ciento.

Finalmente, el expresidente advirtió sobre la parálisis de la actividad que genera despidos diariamente. Ironizó sobre las promesas oficiales de soluciones mágicas y denunció que "estamos en una economía estancada, sin crecimiento, sin producción y desatendiendo las economías regionales".

Para cerrar su diagnóstico, aportó datos sobre la crisis industrial al afirmar que "cerraron 30.000 empresas, y el 90% de ellas eran pymes de menos de 10 empleados", alertando sobre el desmantelamiento de los sectores que sostienen a la clase media.