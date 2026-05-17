Una pareja terminó hospitalizada tras ser chocada por un auto

La noche en Pocito se vio sacudida por un violento siniestro vial ocurrido justo en la puerta del Club Aberastain. Eran cerca de las 22:48 del sábado 16 de mayo cuando el silencio de la zona se interrumpió por el fuerte impacto entre una motocicleta y un automóvil. En el rodado menor viajaba una pareja que se llevó la peor parte de la colisión por causas que todavía son materia de investigación policial.

Como consecuencia del golpe, los dos ocupantes de la moto sufrieron heridas de diversa consideración y necesitaron asistencia médica inmediata. Según los primeros datos que trascendieron sobre el hecho, una de las personas involucradas presentaba una fractura expuesta al momento de ser asistida.

Ante la gravedad de la situación, una ambulancia del servicio de emergencias se encargó de trasladar a ambos heridos hacia el hospital para que reciban los cuidados necesarios.

En el lugar del accidente se desplegó un operativo que contó con la participación activa del personal de Bomberos Voluntarios de Pocito. Los uniformados colaboraron en las tareas de auxilio mientras se observaban los importantes daños materiales que sufrieron tanto la moto como el auto tras el choque.

Actualmente, se espera la difusión de información oficial que permita conocer con exactitud el estado de salud de los heridos y los detalles técnicos de cómo se produjo este fuerte impacto en una zona tan transitada del departamento.