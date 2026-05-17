Diego Peretti y Ricardo Darín, la película argentina por la que apostó Netflix

Netflix se encuentra preparando uno de los lanzamientos más importantes del cine argentino para 2026 con Lo dejamos acá. Esta producción marca el regreso a la pantalla de Ricardo Darín y Diego Peretti, quienes se ponen al frente de una historia que promete ser un éxito en el streaming.

Bajo la dirección de Hernán Goldfrid y con un guion escrito por Emanuel Diez, la película forma parte de la iniciativa Hecho en Argentina que busca proyectar el talento local hacia el mundo entero.

La trama nos presenta a un reconocido psicoanalista, personificado por Darín, que atraviesa una crisis personal que lo lleva a cuestionar sus métodos. Debido a esto, comienza a tratar a sus pacientes con estrategias muy alejadas de lo convencional.

El conflicto escala cuando recibe en su consultorio a un escritor bloqueado, papel que interpreta Peretti, dando inicio a un vínculo tenso y peligroso entre ambos. El film se mete de lleno en el género del thriller psicológico para explorar la manipulación y la ética profesional.

Las primeras imágenes que circularon hace 14 horas muestran un clima oscuro y lleno de suspenso. La expectativa es total porque se trata del reencuentro de dos de los actores más prestigiosos del país. Aunque no hay un día exacto confirmado, se sabe que el estreno será durante el segundo semestre de 2026. La producción está vinculada a Kenya Films, la empresa de la familia Darín que continúa expandiendo su presencia internacional.