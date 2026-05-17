El diputado nacional Jorge Taiana presentó un proyecto para rechazar la licitación de la Vía Navegable Troncal del Río Paraná y reiteró el pedido de suspensión del proceso, luego del dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que advirtió sobre “serias y evidentes irregularidades” en el procedimiento impulsado por el Gobierno nacional.

En la presentación, Taiana incorporó nuevos elementos de denuncia a partir de las observaciones realizadas por la Fiscalía Anticorrupción, que cuestionó distintos aspectos del proceso licitatorio y alertó sobre posibles incumplimientos normativos y restricciones a la competencia.

"El organismo sostuvo que durante la audiencia pública informativa se puso a disposición un volumen excesivo de documentación técnica en plazos que habrían impedido garantizar una participación ciudadana real y efectiva”, indicó la presentación.

Además, según el proyecto, "la Fiscalía cuestionó cláusulas vinculadas a eventuales cesiones del contrato, limitaciones para impugnar el proceso y restricciones a la participación de empresas bajo la modalidad de Unión Transitoria de Empresas (UTE), lo que podría afectar la transparencia y la libre concurrencia en la licitación".

El dictamen también retoma objeciones ya formuladas en procesos anteriores respecto de un “posible direccionamiento” de la licitación y advierte sobre la ausencia de un procedimiento adecuado de evaluación de impacto ambiental con intervención de la autoridad nacional competente en la materia.

“Estamos ante un proceso plagado de irregularidades y observaciones de enorme gravedad institucional. El Gobierno debe suspender inmediatamente esta licitación y garantizar un procedimiento transparente, competitivo y ajustado a la ley”, sostuvo Taiana.

