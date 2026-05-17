Cómo hacer facturas caseras con tapas de empanadas muy fácil

Llega el fin de semana y las ganas de algo dulce para el mate se hacen sentir en cada hogar. No hace falta ser un experto pastelero ni pasar horas en la cocina porque con 12 tapas hojaldradas el éxito está asegurado. Estas propuestas son ideales para quienes buscan algo rico "Sin amasar, sin levadura y sin complicaciones" y lo mejor es que se resuelven en poco tiempo.

Para empezar están los clásicos paquetitos de membrillo o batata inspirados en una receta de Edgardo Ríos que se volvió viral. Esta versión es valorada por tener ese "sabor de siempre" que tanto nos gusta. El secreto está en precalentar el horno a 230 grados y usar 300 gramos de dulce cortado en rectángulos de un centímetro.

Hay que cerrar bien cada tapa pasando un dedo húmedo por el borde, hacer unos cortes con cuchillo y pincelar con leche antes de espolvorear azúcar y llevar a la asadera por 20 minutos. Es vital dejarlos enfriar un poco porque "el dulce quema" si se comen apenas salen del fuego.

Si prefieren algo frutal la opción de @mamamelliscocina utiliza cuatro manzanas grandes cocidas con manteca, 100 gramos de azúcar y canela o ralladura de limón. Una vez que el relleno está frío se coloca sobre los discos estirados en forma de cuadrado y se presionan las "orejitas" para que queden prolijas. Estas facturitas se pincelan con huevo y se hornean a 180 grados entre 10 y 15 minutos. Al salir se pueden pintar con almíbar para que brillen.

Finalmente la técnica de superponer tapas es ideal para los fanáticos del dulce de leche. Se deben pincelar cada una con 50 gramos de manteca derretida y encimar de a cuatro unidades para luego cortar triángulos con un cuchillo filoso. Se hornean a 170 grados en una placa con papel manteca por 10 o 15 minutos. Es muy importante que el relleno sea repostero y poner una cantidad abundante solo cuando la masa esté fría para que no se derrame.

Estas variantes permiten dejar volar la imaginación sumando ricota, nueces o chips de chocolate. La clave del éxito es sacar las tapas de la heladera un rato antes para que estén manejables y que el calor fuerte del horno permita que la masa se abra y quede bien crocante.