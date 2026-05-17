Viento, lluvia y frío, así estará el tiempo este domingo en San Juan

San Juan está pasando por un momento meteorológico complicado. Las nubes no se mueven y la humedad supera el 80 por ciento, dejando una sensación térmica de apenas 3 grados. A las 17 horas del sábado, el termómetro marcó 7,2 grados, posicionando a la provincia entre las más frías de Argentina. A esto se sumaron ráfagas que llegaron a superar los 35 kilómetros por hora en algunos sectores del territorio.

La Dirección de Protección Civil lanzó una alerta amarilla para el sector este, afectando principalmente a los departamentos 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil. En estos lugares se esperan vientos sostenidos de entre 30 y 40 kilómetros por hora, aunque la mayor preocupación son las ráfagas que podrían superar los 65 kilómetros por hora durante la noche del sábado y la mañana del domingo. Por este motivo, las autoridades pidieron "Asegurar objetos que puedan volarse" y "Evitar estacionar debajo de árboles o carteles".

Las lluvias seguirán cayendo de forma intermitente, con sectores donde las condiciones se presentan un poco más intensas y persistentes. Para el domingo se espera una máxima de 11 grados con un cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana.

Los especialistas recomendaron "Circular con precaución, especialmente en rutas" y "Mantener distancia entre vehículos". También sugirieron "Tener linternas o celulares cargados ante posibles cortes de energía".

Si ocurre algún incidente, se encuentran habilitados los teléfonos 911, el 100 de Bomberos y el 103 de Protección Civil. Recién el lunes las condiciones meteorológicas comenzarían a mostrar una leve mejora, aunque el frío seguirá presente durante buena parte de la semana.