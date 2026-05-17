El truco que reemplaza al placard por vestidores en cuartos chicos

Tener un vestidor dejó de ser un sueño reservado únicamente para casas grandes. En 2026, la forma de pensar los dormitorios cambió por completo y el tradicional placard está perdiendo terreno frente a soluciones mucho más creativas. La idea principal es que no necesitás metros de sobra, sino una distribución inteligente que realmente funcione para tu vida diaria.

El diseñador de interiores Nelson Camejo, muy activo en redes sociales, fue uno de los que puso el tema sobre la mesa al mostrar cómo un cuarto de 2,90 por 3,30 metros puede pasar de ser un lugar apretado a un espacio de diseño. En esas dimensiones, un ropero clásico suele molestar al abrir las puertas o directamente traba el paso hacia el escritorio. La solución que propone este experto consiste en repensar cada rincón de la habitación desde cero.

Una de las claves fundamentales es mover la cama hacia la ventana. Esto no solo ayuda a que el aire circule mejor gracias a una base ventilada que evita la humedad, sino que libera el resto de la superficie del cuarto. El cabecero se puede transformar en un panel funcional y hasta sumar un mueble vertical angosto para guardar cosas. Incluso, un pequeño nicho con enchufe puede hacer el trabajo de la antigua mesa de luz sin ocupar lugar extra en el piso.

Lo más interesante de esta propuesta aparece en una de las esquinas. Con un tabique liviano se puede crear un mini vestidor independiente. No hace falta tirar paredes, simplemente se genera una división que permite tener la ropa organizada y fuera de la vista. Además, se pueden colocar gabinetes delgados detrás de la puerta para colgar mochilas o camperas de uso diario.

Para que esta tendencia funcione, hay que mirar hacia arriba y aprovechar la altura de las paredes con gabinetes superiores. Allí se puede guardar lo que no se usa seguido, como las valijas o ropa de otra temporada. El uso de puertas corredizas o frentes abiertos también marca la diferencia en la circulación de ambientes reducidos. Finalmente, elegir colores como el blanco, beige o gris suave ayuda a que todo el dormitorio se sienta mucho más amplio y luminoso.