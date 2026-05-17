El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) reclamó un Salario Mínimo, Vital y Móvil de $2.879.877, un monto que equivale a ocho veces el actual salario mínimo, que es el más bajo de la historia argentina.

Además, los gremios señalaron que en lo que va del gobierno de Javier Milei, los asalariados "perdieron más de 62 billones de pesos en el acumulado de sus ingresos mensuales y se vieron forzados a endeudarse para sostener la vida cotidiana".

El FreSU informó que cada trabajador del sector privado perdió en promedio 2.321.245 de pesos y, en el caso del sector público, la pérdida fue de 12.788.939 de pesos en promedio.

Para determinar el valor que debiera ser el SMVyM, se toma como referencia los costos necesarios para cubrir las nueve necesidades vitales que establecen la Constitución Nacional: Alimentación adecuada ($648.271); vivienda digna ($568.227); educación ($252.457); vestimenta ($147.595); salud ($349.332); transporte, esparcimiento y vacaciones ($597.209); y previsión social ($316.786).

El FreSU está integrado por unas 140 organizaciones sindicales de las tres centrales obreras entre las que se encuentran UOM, ATE, Federación Aceitera y Desmotadora, Conadu, Conadu Histórica, Aeronáuticos, Molineros y Papeleros.

El tercer informe mensual del FreSU fue anunciado por los secretarios generales Abel Furlán (UOM), Rodolfo Aguiar (ATE), Daniel Yofra (Federación Aceitera) y Matías Fachal (Federación Judicial) y la secretaria general de Conadu Histórica, Francista Staiti, desde la jornada de debate realizada por la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas de Mendoza, la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL) y la Asociación Latinoamericana de Abogadas y Abogados Laboralistas (ALAL) en el Centro de Congresos y Exposiciones de Mendoza

