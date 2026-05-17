Quién abandona la casa de Gran Hermano según las últimas encuestas

La casa de Gran Hermano Generación Dorada atraviesa horas de muchísima incertidumbre. Tras la definición de una placa multitudinaria el pasado jueves, los fanáticos del reality ya empezaron a mover sus fichas. Eduardo, Danelik, Zunino, Tamara y Luana terminaron nominados por el voto de sus propios compañeros. A este grupo se sumó Cinzia, quien recibió una sanción directa por parte del ojo que todo lo ve. Este clima hostil se suma al reciente escándalo por la comida que incluyó gritos e insultos entre Yanina Zilli y Cinzia.

Aunque el sobre con la resolución final recién se abrirá este domingo 17 de mayo, el clima en el afuera arde. Es importante recordar que el próximo lunes no habrá programa porque se entregan los premios Martin Fierro, lo que estira aún más la ansiedad de los televidentes. Mientras tanto, los relevamientos que se realizan en internet ya marcan una tendencia muy clara que divide las aguas entre dos candidatos principales.

Fefe Bongiorno, uno de los analistas más seguidos del formato, habilitó un testeo que hasta el sábado a las 20 horas arrojaba resultados sorprendentes. En su encuesta, Zunino es quien concentra la mayor cantidad de votos negativos. Sin embargo, Eduardo lo sigue tan de cerca que la diferencia es mínima, planteando un escenario de empate técnico. En un tercer lugar, pero con un porcentaje mucho menor, aparece Danelik.

Por otro lado, la cuenta GH Trivia muestra un panorama invertido pero igual de ajustado. En sus registros es Eduardo quien lleva la delantera para abandonar el certamen, seguido por Zunino. Esta paridad absoluta sugiere que la definición del domingo será una de las más cerradas de esta temporada 2026.