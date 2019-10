Alcalde de un pueblo italiano pide a los turistas no usar Google Maps

Salvatore Corrias, Alcalde de Baunei, un pueblo de montaña ubicado en la localidad de Cerdeña (Italia) decidió advertir a los turistas sobre el uso de Google Maps.

"No siga las instrucciones sugeridas por Google Maps" expresó el dirigente. Luego de que 144 turistas fueran rescatados por perderse suguiendo las rutas aconsejadas por la aplicación, surgió este curioso pedido.

El problema reside en que muchos turistas acuden a las playas paradisíacas de la localidad de Cerdeña pero, en el medio, se pierden en sus minuciosos caminos.

"No podemos prohibir su uso, por lo que es una advertencia: no use Google Maps, ya que terminará en un lugar oscuro. Solo requiere un poco de sentido común", señaló el Alcande en una entrevista con el medio británico The Guardian.

Corrias sugirió que es mejor que los visitantes utilicen mapas de papel porque son más confiables.

Por su parte, un representante de Google anunció que están al tanto de que existe un problema con la aplicación en Cerdeña y que continúan trabajando para solucionarlo.