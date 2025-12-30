Mundo > Cuidado
Alerta roja por ola de calor extremo en Chile: temperaturas de hasta 37°C
POR REDACCIÓN
Los organismos de emergencia de Chile emitieron una alerta roja por calor extremo para gran parte de la zona central del país, una región que por estas horas recibe a numerosos sanjuaninos y turistas argentinos que viajaron para celebrar el Año Nuevo. La advertencia fue dispuesta ante el pronóstico de temperaturas que podrían alcanzar entre 34 y 37 grados en los próximos días.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja para las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule y Ñuble, mientras que la región de Biobío permanece bajo alerta amarilla por calor intenso. La decisión se tomó tras una mesa técnica encabezada por la directora del organismo, Alicia Cebrián, junto a representantes de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) y el Ministerio de Salud.
Según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile, el evento de calor extremo se extenderá desde el domingo 28 hasta el viernes 2 de enero de 2026, afectando principalmente el tramo comprendido entre las regiones de Coquimbo y Ñuble. Las temperaturas más elevadas se registrarán en los valles y sectores precordilleranos.
El meteorólogo Andrés Moncada explicó que las condiciones más severas se mantendrán al menos hasta el miércoles, con máximas entre 34°C y 37°C, y advirtió que se evalúa extender la alerta al jueves 1 de enero en las regiones del Maule y Ñuble. No obstante, adelantó que hacia el norte de O’Higgins las temperaturas comenzarían a descender por el ingreso de aire más fresco desde la costa.
Ante este escenario, Cebrián instó a la población y a los visitantes a extremar las precauciones, recomendando no exponerse al sol entre las 11 y las 17 horas, evitar la actividad física en esos horarios, mantenerse hidratados y prestar especial atención a los grupos más vulnerables, como niños, personas mayores, embarazadas y quienes consumen medicación.
En paralelo, el director ejecutivo de Conaf, Rodrigo Illescas, informó que hasta este lunes se registraban 11 incendios forestales activos en el país: dos bajo observación, tres en combate y seis controlados, una situación que incrementa el riesgo ante las altas temperaturas.
Las autoridades chilenas mantienen el estado de alerta y monitoreo permanente, mientras recomiendan a residentes y turistas seguir las indicaciones oficiales durante los días críticos de esta ola de calor.