Los organismos de emergencia de Chile emitieron una alerta roja por calor extremo para gran parte de la zona central del país, una región que por estas horas recibe a numerosos sanjuaninos y turistas argentinos que viajaron para celebrar el Año Nuevo. La advertencia fue dispuesta ante el pronóstico de temperaturas que podrían alcanzar entre 34 y 37 grados en los próximos días.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja para las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule y Ñuble, mientras que la región de Biobío permanece bajo alerta amarilla por calor intenso. La decisión se tomó tras una mesa técnica encabezada por la directora del organismo, Alicia Cebrián, junto a representantes de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) y el Ministerio de Salud.

Según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile, el evento de calor extremo se extenderá desde el domingo 28 hasta el viernes 2 de enero de 2026, afectando principalmente el tramo comprendido entre las regiones de Coquimbo y Ñuble. Las temperaturas más elevadas se registrarán en los valles y sectores precordilleranos.

El meteorólogo Andrés Moncada explicó que las condiciones más severas se mantendrán al menos hasta el miércoles, con máximas entre 34°C y 37°C, y advirtió que se evalúa extender la alerta al jueves 1 de enero en las regiones del Maule y Ñuble. No obstante, adelantó que hacia el norte de O’Higgins las temperaturas comenzarían a descender por el ingreso de aire más fresco desde la costa.

Ante este escenario, Cebrián instó a la población y a los visitantes a extremar las precauciones, recomendando no exponerse al sol entre las 11 y las 17 horas, evitar la actividad física en esos horarios, mantenerse hidratados y prestar especial atención a los grupos más vulnerables, como niños, personas mayores, embarazadas y quienes consumen medicación.

En paralelo, el director ejecutivo de Conaf, Rodrigo Illescas, informó que hasta este lunes se registraban 11 incendios forestales activos en el país: dos bajo observación, tres en combate y seis controlados, una situación que incrementa el riesgo ante las altas temperaturas.

Las autoridades chilenas mantienen el estado de alerta y monitoreo permanente, mientras recomiendan a residentes y turistas seguir las indicaciones oficiales durante los días críticos de esta ola de calor.