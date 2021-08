Alertan por varias modalidades de estafas con casas del IPV: cuándo sospechar

El Instituto Provincial de la Vivienda debió lanzar nuevamente un alerta para evitar posibles estafas. A través de un mensaje oficial reiteraron que no tienen gestores, ni venden carpetas y tampoco piden información por ciertos medios.

Las autoridades aclararon cuáles no son conductas ni situaciones normales, que podrían estar indicando una posible estafa. La mayoría aparecen como supuestas "ayudas" para conseguir una vivienda o realizar algunos trámites.

Pero detrás de estos supuestos caminos fáciles suele haber estafadores aprovechándose. En la provincia se han dado denuncias y hasta condenas por supuestos "gestores" que consiguen casas del instituto y finalmente terminar llevándose el dinero de familias.

Para evitar este tipo de escenarios, el IPV pidió denunciar si se da cualquiera de las siguientes situaciones:

Ofrecimiento de carpetas de barrios del IPV por parte de particulares y no de entidades reconocidas.

Cobro de supuestas cuotas en domicilios.

Supuestos empleados o familiares de empleados del Instituto que prometen acceso a viviendas a cambio de dinero.

Personas que ofrecen casas deshabitadas a cambio de dinero.

Ofrecimientos por parte de un particular de cancelaciones de viviendas por pago de efectivo

Pedidos de información en domicilios por personas no debidamente identificadas como pertenecientes al IPV.

Las denuncias pueden realizarse en cualquier comisaría de la provincia.

Además, recordaron que el único medio de pago para las viviendas es a través de medios electrónicos en entidades bancarias oficiales (no sirven por ejemplo links de MercadoPago a nombre de particulares). También recordaron que las casas no pueden estar desocupadas o alquiladas y reiteraron que maniobras de este tipo también se pueden denunciar, lo que podría llevar a que le quiten la adjudicación a la persona que no hace el uso correcto.