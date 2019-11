Alexa Grant, la novia de Kanu Reeves

Keanu Reeves ha sorprendido al mundo en su última aparición pública por ir acompañado de una pareja sentimental por primera vez en décadas. Tras la trágica muerte de su novia Jennifer Syme en 1999, el actor pasó por varias relaciones alejado de los focos, pero la sombra de aquella pérdida ha marcado su vida amorosa desde entonces. Es por ello que este fin de semana, cuando se mostró sonriente de nuevo junto a una nueva pareja, el mundo entero ha celebrado la noticia.

El intérprete acudió a la LACMA Art + Film Gala que organizaba la marca Gucci en el Museo de Arte Moderno de Los Ángeles un lugar que no puede ser más poético para hacer pública esta relación. El motivo de la misma era un homenaje a la artista Betye Saar y al director de cine Alfonso Cuarón. Lo hizo de la mano de Alexandra Grant, de 46 años y al parecer, con quien mantiene una relación desde hace varios meses. De pelo blanco, sonriente y ataviada con un vestido de líneas griegas, Grant acaparó todos los flashes.

Alexandra Grant es una artista norteamericana originaria del estado de Ohio, que actualmente se encuentra residiendo en Los Ángeles. Estudió Historia y Arte en la universidad de Swarthmore, Pensilvania, para después graduarse también en Dibujo y Pintura por la universidad de las Artes de California, en San Francisco. En el pasado ha vivido en numerosos países, entre los que destacan México, Francia o España y gracias a ello su bagaje cultural es bastante amplio. Actualmente trabaja como artista especializada en el uso del texto y el lenguaje mediante diferentes formas de expresión artística como la escultura, la pintura, el cine o la fotografía.

Según ha trascendido, la pareja se conoció de forma fortuita en una cena de amigos en 2009 que los llevó a casi una década de colaboraciones gracias al amor de ambos por los libros y al final su amistad se convirtió en amor. Tan solo dos años más tarde de ese primer contacto, Grant y Reeves ya estaban colaborando. En 2011 nació el primer libro: Ode to Happiness, un poemario escrito por Reeves e ilustrado por Grant. El siguiente trabajo de la pareja, Shadows, salió a la luz en el año 2016 y se repartieron las tareas de la misma forma en la nueva obra literaria. La relación terminó de la mejor forma posible y ahora ambos llevan una editorial juntos, X Artists' Books, que fundaron en el año 2017 y se dedica a la divulgación de obras literarias que tienen pocas posibilidades en otros mercados, por no pertenecer a un tipo en concreto.

Esta no era la primera vez que Grant colaboraba con grandes artistas. Su trayectoria en el mundo comenzó en 1999 con sus primeras exposiciones, aunque no fue hasta el año 2004 cuando consiguió una en solitario; desde entonces no ha dejado de crear. Por el camino se ha encontrado con otras personalidades destacadas como el escritor Michael Joyce, el artista Channing Hansen o la filósofa Hélène Cixous, entre otros. Con todos ellos ha creado exposiciones o ha dado relevantes conferencias.

Su trabajo se ha visto reconocido con numerosas exposiciones de sus obras artísticas en algunos de los museos más importantes de Los Ángeles, como son el MOCA (Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles o el LACMA (Museo de Arte del Condado de Los Ángeles); pero también otros de ciudades relevantes como la Galería Grandiva de París o la Galería Harris Lieberman, de Nueva York. El gusto por el arte y la filantropía de Alexandra Grant se ven reflejados en su proyecto grantLOVE, a través del cual vende diferentes objetos y utiliza los beneficios para apoyar a otros artistas.

FUENTE: Vanity Fair