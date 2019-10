Alfaro busca fórmulas para ganarle a River: hoy paró una línea de tres defensores

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El entrenador de Boca Juniors, Gustavo Alfaro, paró hoy en la primera practica de fútbol de la semana un equipo con línea de tres defensores centrales, una de las variantes que el técnico podría aplicar para la revancha ante River por la Copa Libertadores, el martes 22 de octubre. El once que puso Alfaro en la cancha principal de Casa Amarilla formó con Esteban Andrada; Carlos Izquierdoz, Lisando López y Nicolás Valentini( defensor juvenil de la reserva categoría 2001); Julio Buffarini, Iván Marcone, Alexis Mac Allister y Emmanuel Mas; Eduardo Salvio, Carlos Tevez y Mauro Zarate (luego Franco Soldano). En esa formación, el zaguero paraguayo Junior Alonso sería titular en lugar de Valentini. Hasta la semana próxima, el jugador estará con la selección guaraní para jugar dos amistosos por la fecha FIFA. En el primer turno, en la cancha principal del complejo Pedro Pompilio, la idea de juego fue que subieran en forma permanente por los costados Buffarini y Mas, para buscar con centros el área rival. En ese esquema, Eduardo Salvio se movió no tanto como extremo, sino detrás de Tévez, Zárate o Soldano. En el otro equipo estuvieron entre otros Marcelo Weigandt, Frank Fabra, Agustín Almendra, Jorman Campuzano, Emanuel Reynoso y Sebastián Villa. En tanto que el mediocampista italiano Daniele De Rossi no realizó actividad alguna porque tenía cargado el gemelo derecho, mientras que Marcone se realizó estudios médicos por un dolor en la rodilla derecha, aunque eso no le impidió desarrollar los dos turnos de trabajo junto al resto del plantel. En tanto, Ramón Ábila estuvo en kinesiología. "Wanchope" busca recuperarse de una sobrecarga en el músculo sóleo derecho, pero en Boca creen que es muy difícil que pueda estar en la segunda semifinal ante el clásico rival. Boca seguirá con el trabajo en doble turno hasta el sábado por la mañana, con el plantel concentrado en el hotel Madero. Los jugadores tendrán libre el sábado por la tarde y el domingo completo. El lunes 14 el plantel comenzará la etapa final de la preparación que definirá el año de Boca: el sábado 19 recibirá a Racing por la Superliga, y el martes 22 jugará en la Bombonera ante los dirigidos por Marcelo Gallardo, con la difícil misión de revertir la derrota por 2-0 que se trajo del Monumental. En cuanto al marco multitudinario que se espera en el estadio Alberto J. Armando, esta mañana se pusieron a la venta los adicionales de palcos y plateas para los abonados, que tendrán tiempo de conservar su lugar hasta el miércoles 16 a las 18. A partir del viernes 18, se expenderán los adicionales de socios. En otro orden, mañana Boca realizará la octava cena Anual Solidaria, organizada por la Fundación Boca Social, con la presencia de todos los integrantes de los planteles profesionales de fútbol masculino y femenino, junto con las máximas autoridades del club. La cena se efectuará en el sector L del estadio, donde se instaló un sobrepiso especial arriba de las plateas bajas, donde estarán ubicadas las carpas cerradas con vista a la Bombonera. Boca, único puntero de la Superliga con 21 unidades, recibirá el sábado 19 a Racing por la décima fecha. El martes 22 recibirá a River -que ganó 2 a 0 en el estadio Monumental el pasado 1 de octubre- por el segundo partido de una de las semifinales de la Copa Libertadores 2019.