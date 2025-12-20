Un operativo policial realizado este sábado por la tarde en el interior del Barrio Valle Grande, en Rawson, terminó con el secuestro de armas de fuego, drogas y la detención de un hombre de 41 años. El procedimiento fue encabezado por personal de la División Drogas Ilegales, en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes.

La intervención se concretó alrededor de las 16.40, tras un allanamiento autorizado por la Justicia en una vivienda del barrio. Durante el registro del inmueble, los efectivos hallaron dos armas de fuego, municiones de distintos calibres y una cantidad no especificada de sustancias ilícitas. Las pruebas recolectadas permitieron identificar la presencia de marihuana y cocaína en el domicilio.

Publicidad

Momento de la detención del acusado.

Ante el hallazgo del armamento, se dio inmediata intervención a la UFI Flagrancia. En el lugar trabajó el ayudante fiscal de turno, quien coordinó las primeras actuaciones junto a la fiscal interviniente. Tras evaluar la situación, las autoridades judiciales dispusieron la aplicación del Procedimiento Especial de Flagrancia.

Como resultado del operativo, el morador de la vivienda fue aprehendido y quedó imputado por el delito de tenencia ilegítima de arma de fuego. Posteriormente, fue trasladado a sede policial para continuar con las actuaciones correspondientes.

Publicidad

Las armas encontradas en el allanamiento.

Las armas, las municiones y las sustancias secuestradas fueron inventariadas y quedaron a disposición de la Justicia para la realización de las pericias de rigor. La causa continúa bajo investigación y no se descartan nuevas medidas judiciales vinculadas a los elementos hallados durante el allanamiento en el departamento Rawson. las municiones y las sustancias secuestradas fueron inventariadas y quedaron a disposición de la Justicia para la realización de las pericias de rigor.